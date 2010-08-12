Из крымских лесов убирают всех

В Крыму лесничие в принудительном порядке эвакуируют из лесов людей, отдыхающих в палатках на туристических стоянках, из-за угрозы возникновения пожаров вследствие жаркой погоды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству Игорь КАЦАЙ на совещании межведомственного штаба по недопущению лесных пожаров, которое состоялось сегодня в Ялтинском горно-лесном заповеднике на территории Гурзуфского лесничества.

«Ликвидировали палаточный лагерь в Бахчисарайском районе, возле села Трудолюбовка, где находились более 350 человек, в том числе - иностранцы. Также у нас много находится (в лесах) групп детей, (студентов) вузов, дети-сироты. В воскресенье эвакуировали из (леса в районе) села Приветное 60 детей-инвалидов. В Алуштинском регионе сейчас вывозят 200 палаток с туристической стоянки Аян-Дере. В Белогорском районе эвакуировали каких-то йогов, около 50 человек», - сказал И.КАЦАЙ.

МЧС автономии также принудительно эвакуирует туристов. Так, по словам начальника крымского управления ведомства Александра МАЗИЛИНА, сотрудники МЧС вывели из леса людей, проводивших в районе Ангарского перевала несанкционированные спортивные соревнования.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель крымского правительства Василий ДЖАРТЫ заявил, что руководство Крыма готово лишить лицензий туристические фирмы, которые, несмотря на чрезвычайную пожарную опасность, организуют экскурсии на природные достопримечательности, расположенные в лесной зоне.