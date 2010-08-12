Крым будет лишать лицензий турфирмы, проводящие экскурсии в лесах

Руководство Крыма готово лишить лицензий туристические фирмы, которые, несмотря на чрезвычайную пожарную опасность, организуют экскурсии на природные достопримечательности, расположенные в лесной зоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совмина, об этом заявил председатель крымского правительства Василий ДЖАРТЫ на выездном совещании оперативного штаба по недопущению пожаров, которое состоялось 11 августа на территории Гурзуфского лесничества в Ялтинском горно-лесном заповеднике.

"Будем жестко ставить вопрос о лишении их (турфирм – УНИАН) лицензий. Крым может понести колоссальные убытки, которые придется восполнять десятками лет. Владельцы и руководители турфирм должны это понимать", - сказал крымский премьер.

Начальник крымского управления МЧС Александр МАЗИЛИН сообщил, что за пожарной ситуацией в лесах региона постоянно следят 102 поста, созданы 28 мобильных групп, которые контролируют, чтобы леса не посещали туристы.

В предупреждении пожаров участвуют служащие Внутренних войск, личный состав МВД, пограничники и даже Национальный центр управления и испытаний космических средств - сотрудники научного учреждения используют космические технологии, чтобы отслеживать появление "горячих пятен" на территории Крыма.

"Привлечено более 3,5 тысяч человек, на въездах в лесную зону поставлены шлагбаумы, перекопаны дороги, но этого недостаточно… В ближайшее время мы закроем все пути в леса. Думаю, мы сможем удержать ситуацию и не допустить пожаров", - заявил В.ДЖАРТЫ.

Также он отметил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации Совмин обеспечит финансирование мероприятий из госбюджета Украины либо из крымского бюджета.

"По нашим заявкам средства будут выделяться из бюджета Украины. Мы также готовы выделить необходимые суммы из крымского бюджета", - сказал крымский премьер.