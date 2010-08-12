ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 августа

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «СБУ провела обыск в Главном управлении экономики КГГА», в котором пишет - вечером 10 августа СБУ провела обыск в офисе Главного управления экономики и инвестиций Киевской горгосадминистрации. Не обошлось без взлома дверей…

http://delo.ua/vlast/politika/sbu-provela-obysk-v-glavnom-ekonomiki-kgga-143853/

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Также «Дело» в материале «Датагруп» продал 25% акций за 40 млн. долларов» пишет - компания Horizon Capital стала акционером телекоммуникационной компании "Датагруп", заплатив за 25% акций оператора 40 млн. долларов…

http://delo.ua/technologies/telecom/datagrup-prodal-25-akcij-50-mln.-143833/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Белоруссия идет на пиво», в котором пишет – позиции украинских пивоваров на белорусском рынке могут серьезно ухудшиться. Как стало известно изданию, чтобы уменьшить поставки украинского пива в страну, "Белгоспищепром" инициирует их лицензирование. Значительное уменьшение объемов экспорта в Белоруссию или полная потеря рынка негативно отразится на доходах всех украинских пивоваренных компаний, говорят участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1485994

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Правительство прогнозов», в котором пишет – и.о. премьер-министра Андрей Клюев вчера выразил недовольство ситуацией на зерновом рынке и заявил о необходимости установить жесткий государственный контроль над этой отраслью, а также потребовал погасить задолженность по зарплате перед шахтерами к их профессиональному празднику. Кроме того, Клюев напомнил членам правительства о том, что подготовка проекта госбюджета на 2011 год переходит в активную фазу, а вице-премьер Сергей Тигипко обнародовал макроэкономические показатели на следующий год…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1485993

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Президента не услышали» пишет – Администрация президента решила напомнить о нормах, без которых Виктор Янукович не подпишет Налоговый кодекс. Глава государства считает, что некоторые содержащиеся в проекте документа требования нарушают права плательщиков и расширяют возможности налоговиков. Эксперты поддерживают президентские замечания…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1486024

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Издание «Экономические известия» в публикации «Титан Украины» отдают Фирташу» пишет – госхолдингом «Титан Украины» будет руководить Александр Нечаев, лояльный к бизнесмену Дмитрию Фирташу. С его приходом, полагают участники рынка, у компании появится шанс на получение инвестиций, а также вероятность включения в структуру новых месторождений. Одновременно все отгрузки из Украины двуокиси титана теперь будет контролировать самый популярный игрок газового рынка. В этом деле «регионалы» перехватили идею экс-премьера Тимошенко по созданию ГХК «Титан Украины»…

http://markets.eizvestia.com/full/titan-ukrainy-otdayut-firtashu

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Бизнес разменяли на перспективы» пишет – несмотря на стремления Беларуси договориться об альтернативных маршрутах поставок венесуэльской нефти через страны Балтии, путь через украинскую территорию не утратил своей конкурентоспособности. По сообщению «Белорусской нефтяной компании» (БНК), в Одесский морской порт прибыл очередной танкер с венесуэльской нефтью для дальнейшей транспортировки по железной дороге на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. Для порта груз подобного рода стал шестым по счету с мая текущего года. Но переговоры Минска и стран Балтии продолжаются...

http://markets.eizvestia.com/full/biznes-razmenyali-na-perspektivy

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«Газета по-киевски» в публикации «Цены на жилье не падают, но медленно сползают» пишет - специалисты по недвижимости прогнозируют, что к лету 2011 года средняя стоимость квадратного метра в Киеве снизится с нынешних $1700 до $1200…

http://mycityua.com/articles/city/2010/08/12/053514.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Президенту запретили есть» пишет - аномальная жара повлияла на меню VIP-чиновников: санитарная служба настоятельно рекомендует руководителям государства исключить из своего рациона ряд блюд, которые могут нанести вред их здоровью…

http://mycityua.com/articles/high-life/2010/08/12/034005.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Спаси свой холодильник!» пишет - «охлаждающая» бытовая техника не только массово ломается из-за жары, но и может устроить пожар в квартире. Издание выяснило, как от этого защититься…

http://mycityua.com/articles/life/2010/08/12/044424.html

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Издание «Сегодня» в публикации «НБУ заметил растущее доверие к гривне» пишет - долларизация экономики страны в январе-июне 2010 года снизилась на 2,1% пункта - до 29,6%…

http://www.segodnya.ua/news/14162256.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Банки «сидят на шее» украинцев…» пишет - в кризис именно население, оказавшееся дисциплинированным заемщиком, спасло банки Украины. А вот юридические лица подвели. Изъяв деньги и конвертировав их в наличную валюту, они до сих пор не спешат погашать долги…

https://economics.unian.net/rus/detail/55851

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Утилизация боеприпасов: власть ждет, когда «жареный петух» клюнет» пишет - жара снова напомнила об утилизации боеприпасов. Эксперты отмечают по всем основным направлениям этой программы полное невыполнение. Ждем, видимо, глобального катаклизма?..

https://economics.unian.net/rus/detail/55948

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Сыграли по-крупному» пишет - российские власти фактически признали провал идеи создания «игорных резерваций» вдали от людей. Как стало известно «Ведомостям», единственная реально существующая игорная зона «Азов-сити» может быть ликвидирована, а новая откроется уже в Анапе…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/243462/sygrali_pokrupnomu

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Издание «Известия» в публикации «Много денег из ничего» пишет – налоговые поступления в бюджет России рекордно выросли, об этом сообщила в среду налоговая служба. Если сравнивать с первыми семью месяцами прошлого года - на треть. Причин такого успеха много, но главная - стабильно высокие мировые цены на нефть. Смогут ли эти налоговые поступления закрыть огромную дыру в российском бюджете, которую еще больше прожигают аномальная жара и лесные пожары?..

http://www.izvestia.ru/economic/article3144881/

(УНИАН)