Пожары на торфяниках продолжаются

В Черниговской области за минувшие сутки возникли два пожара на торфяниках.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной госадминистрации.

Вблизи с. Рубеж Городнянского района из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица загорелся торф на площади 0,5 га. Пожар ликвидирован.

Также возле с. Новые Млины Щорского района произошло возгорание торфа на площади 0,8 га. Причиной пожара спасатели называют тоже неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пожар ликвидирован.

В то же время, вблизости с. Сядрино Корюковского района продолжается горение торфа на площади 0,5 га, возникшего 10 августа. Пожар был локализован, но его тушение продолжается. Проведены работы по заполнению водой каналов вокруг очагов горения. Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.