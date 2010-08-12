«Арсенал Страхование» планирует приобретение СК с развитой региональной сетью

Компания «Арсенал Страхование» планирует приобретение других игроков рынка с развитой региональной сетью. Об этом заявил в комментарии УНИАН заместитель председателя Правления СК «Арсенал Страхование» Андрей ЯКОВЕНКО.

Это решение принято в связи с выходом компании на всеукраинский уровень обслуживания клиентов, пояснил он. Так, за последнее полугодие компания успешно достигла представленности практически по всей Украине. Кроме этого, главный офис компании перенесен из Днепропетровска в Киев. В ближайшие три года компания намерена увеличить свою долю рынка и войти в топ-5 страховщиков Украины, сказал А.ЯКОВЕНКО.

«Такая стратегия развития вызвана тем, что у компании появился инвестор, позволивший выйти на новый уровень развития. Немаловажным фактором является и то, что это украинский инвестор – данный фактор сам по себе минимизирует валютные риски, которым подвержены многие компании с зарубежными инвестициями и дает нам неплохое преимущество. Также мы обращаем внимание на то, что рынок страхования в Украине достаточно плотно заполнен, и порой компании удобнее расширяться не за счет увеличения количества собственных представительств, а прибегнуть к покупке уже развитых страховщиков», - пояснил А.ЯКОВЕНКО.

В свою очередь, председатель Правления СК Максим ТУЗ заявил, что «сейчас мы готовы к тому, чтобы сделать свое развитие более динамичным. СК «Арсенал Страхование» - очень амбициозная компания, которая по качеству услуг может обогнать многих конкурентов. Благодаря инвестициям, мы сможем достаточно быстро достичь необходимого уровня покрытия. Так как экономика страны уже начинает выходить из кризиса, те, кто этот кризис пережить не смог, сейчас освобождают место для более удачливых игроков. Мы собираемся воспользоваться этим с максимальной выгодой для своей компании».

В ближайших планах СК «Арсенал Страхование» - плотное сотрудничество со многими украинскими банками, автодилерами, розничными сетями и корпоративными клиентами.

Из важных менеджерских решений также стоит отметить создание полноценной пресс-службы, которая призвана наладить эффективную коммуникацию с журналистами, предоставлять комментарии и отвечать на все интересующие журналистов вопросы.

*** Страховая компания «Арсенал Страхование», правопреемница СК «Арсенал-Днепр», работающей в Украине с 2005 года. СК создана командой профессионалов, работающей на рынке с 1992 года и имеющей успешный опыт в страховой сфере. До настоящего времени центральный офис компании находился в Днепропетровске. Компания представлена во всех областных центрах Украины, а также в некоторых крупных городах. СК «Арсенал Страхование» работает в рамках перестрахования с компанией SCOR GLOBAL P & C и с двумя самыми крупными российскими перестраховщиками - ОАО «Российское перестраховочное общество» и ООО «Юнити Ре». Общий объем облигаторного покрытия по собственности составляет до 40 миллионов долларов США по отдельному объекту страхования. Страховые выплаты по итогам 2009 года составили 10,5 млн. грн. Самая крупная выплата – 8,561 млн. грн., выплачена в самом разгаре финансового кризиса, конце 2008-начале 2009 годов.