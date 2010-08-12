Угарный газ из России расползается по северному полушарию

Сильные лесные пожары в центральной России, в Сибири и на западе Канады выбрасывают в атмосферу гигантские объемы загрязняющих веществ, которые распространяются далеко за пределы государственных границ - специалисты НАСА проследили, как угарный газ от пожаров расползается по всему северному полушарию планеты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Угарный газ - монооксид углерода - является одним из самых токсичных компонентов ядовитого «супа», который выбрасывается в атмосферу при пожарах. Кроме того, он стимулирует образование еще более токсичного озона. Поднимаясь в атмосферу, угарный газ захватывается нижними слоями так называемых высотных струйных течений и быстро переносится между континентами.

Инфракрасный сенсор AIRS (Atmospheric Infrared Sounder), установленный на борту спутника НАСА "Аква", позволил проследить, как монооксид углерода движется из очагов пожаров, и как с течением времени меняется его концентрация на высотах около 5,5 километра.

На подготовленном в Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА коротком видеоролике видно, как области с высокой концентрацией угарного газа - порядка 160 частей на миллиард - распространяясь из очагов пожаров в центре России и в Канаде, постепенно образуют кольцо, опоясывающее на средних широтах все северное полушарие.

Ранее ученые, работающие с данными AIRS, сообщили, что общее количество угарного газа (CO) в атмосфере над европейской частью территории России, где горят тысячи гектаров лесов и торфяников, ежедневно увеличивается на 700 тысяч тонн.

Так, на 1 августа 2010 года общая масса CO в атмосфере над Россией превысила 15 миллионов тонн и вплотную приблизилась к рекордным значениям 2002 года, когда так же резко увеличилось число торфяных пожаров. Причем объемы выбросов угарного газа в воздух уже 11 дней назад росли со скоростью, примерно в три раза превышающей показатель восьмилетней давности.

По данным на 11 августа, спутники НАСА "Терра" и "Аква" зарегистрировали на территории России 494 очага пожаров. Больше всего "горячих точек" - 136 - спутники зафиксировали в Свердловской области. В число "лидеров" также попали Нижегородская область и Якутия c 60 и 52 очагами соответственно, а также Ханты-Мансийский автономный округ, на территории которого сенсоры MODIS зафиксировали 33 очага пожара.

По сообщениям МЧС РФ, на территории России вчера было зафиксировано 612 пожаров на общей площади более 92 тысяч гектаров.