Столичная власть начала разработку Стратегии развития Киева

Столичная власть начала работу над разработкой Стратегии развития города Киева до 2025 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, и.о. председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ подписал распоряжение «Об образовании Комитета по разработке Стратегии развития города Киева до 2025».

Этим распоряжением утверждено Положение о комитете и его составе.

Возглавил Комитет по разработке Стратегии развития города Киева до 2025 года А.ПОПОВ. Заместителем председателя комитета стал заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО, а секретарем Комитета – директор коммунального научно-исследовательского учреждения «Научно-исследовательский институт социально-экономического развития города» Оксана ГАЛЕНКО. Также в состав комитета вошли заместители председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, Виктор СИВЕЦ, Александр МАЗУРЧАК, Александр МЕЩЕРЯКОВ, Александр ПУЗАНОВ и Леонид НОВОХАТЬКО, начальник Главного управления экономики и инвестиций КГГА Игорь ДОВБАНЬ, заместитель начальника Главного управления экономики и инвестиций Ольга МАМИНА, начальник Главного финансового управления КГГА Виктор ПАДАЛКА, начальник Главного управления по вопросам регуляторной политики и предпринимательства КГГА Николай ПОВОРОЗНИК.

В соответствии с Положением о комитете, его основной задачей является разработка стратегии города до 2025 года и подготовка соответствующих предложений Киевскому городскому совету, направленных на решение наиболее важных вопросов. Комитет будет анализировать текущее состояние экономического и социального развития и деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления. Также, на членов Комитета возложены обязанности обобщения и подготовки предложений относительно решения проблемных вопросов социально-экономического развития города по приоритетам и стратегическим направлениям.

Проект Стратегии развития города Киева до 2025 года будет подан на рассмотрение Киевского городского совета и вынесен на общественное обсуждение.

Сегодня состоялось первое заседание комитета, на котором была создана Рабочая группа по разработке Стратегии, утвержден ее персональный состав и Положение.

Также на первом заседания Комитета были обсуждены методологические основы стратегического планирования развития столицы, а также партнерство Киева и международных финансовых, инвестиционных и научных фондов в процессе разработки и реализации Стратегии.

Будут встречаться члены Комитета не реже одного раза в месяц. В ближайшее время они планируют рассмотреть структуру Программы развития Киева до 2013 года.