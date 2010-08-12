Главное на 12 августа (день)

Последствия пожаров

Работниками Государственной службы лесной охраны в Харьковской области за нарушения правил противопожарной безопасности в лесах с 7 августа привлечено к ответственности 567 граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании областного оперативного штаба для координации действий по проведению мероприятий и минимизации возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарной опасностью, сообщил начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации Владимир РОСОХА.

По его словам, для участия в рейдах по лесным массивам области ГУ МВД Украины в Харьковской области и областным управлением лесного хозяйства привлечен 201 сотрудник. Было проведено 2220 рейдов, в лесных хозяйствах действует 70 рейдовых бригад и 139 постов по контролю за противопожарным состоянием лесов и соблюдением запрета на заезд транспорта. С нарушителей взыскано штрафов на сумму более 12,5 тыс. грн.

В.РОСОХА подчеркнул, что для обеспечения противопожарной безопасности в лесных хозяйствах области ежесуточно на дежурство заступают 550 человек и 108 единиц пожарной техники. Личный состав переведен на усиленный вариант несения службы.

В Крыму лесничие в принудительном порядке эвакуируют из лесов людей, отдыхающих в палатках на туристических стоянках, из-за угрозы возникновения пожаров вследствие жаркой погоды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству Игорь КАЦАЙ на совещании межведомственного штаба по недопущению лесных пожаров, которое состоялось сегодня в Ялтинском горно-лесном заповеднике на территории Гурзуфского лесничества.

«Ликвидировали палаточный лагерь в Бахчисарайском районе, возле села Трудолюбовка, где находились более 350 человек, в том числе - иностранцы. Также у нас много находится (в лесах) групп детей, (студентов) вузов, дети-сироты. В воскресенье эвакуировали из (леса в районе) села Приветное 60 детей-инвалидов. В Алуштинском регионе сейчас вывозят 200 палаток с туристической стоянки Аян-Дере. В Белогорском районе эвакуировали каких-то йогов, около 50 человек», - сказал И.КАЦАЙ.

МЧС автономии также принудительно эвакуирует туристов. Так, по словам начальника крымского управления ведомства Александра МАЗИЛИНА, сотрудники МЧС вывели из леса людей, проводивших в районе Ангарского перевала несанкционированные спортивные соревнования.

Руководство Крыма готово лишить лицензий туристические фирмы, которые, несмотря на чрезвычайную пожарную опасность, организуют экскурсии на природные достопримечательности, расположенные в лесной зоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совмина, об этом заявил председатель крымского правительства Василий ДЖАРТЫ на выездном совещании оперативного штаба по недопущению пожаров, которое состоялось 11 августа на территории Гурзуфского лесничества в Ялтинском горно-лесном заповеднике.

"Будем жестко ставить вопрос о лишении их (турфирм – УНИАН) лицензий. Крым может понести колоссальные убытки, которые придется восполнять десятками лет. Владельцы и руководители турфирм должны это понимать", - сказал крымский премьер.

Начальник крымского управления МЧС Александр МАЗИЛИН сообщил, что за пожарной ситуацией в лесах региона постоянно следят 102 поста, созданы 28 мобильных групп, которые контролируют, чтобы леса не посещали туристы.

В предупреждении пожаров участвуют служащие Внутренних войск, личный состав МВД, пограничники и даже Национальный центр управления и испытаний космических средств - сотрудники научного учреждения используют космические технологии, чтобы отслеживать появление "горячих пятен" на территории Крыма.

"Привлечено более 3,5 тысяч человек, на въездах в лесную зону поставлены шлагбаумы, перекопаны дороги, но этого недостаточно… В ближайшее время мы закроем все пути в леса. Думаю, мы сможем удержать ситуацию и не допустить пожаров", - заявил В.ДЖАРТЫ.

Также он отметил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации Совмин обеспечит финансирование мероприятий из госбюджета Украины либо из крымского бюджета.

"По нашим заявкам средства будут выделяться из бюджета Украины. Мы также готовы выделить необходимые суммы из крымского бюджета", - сказал крымский премьер.

Сильные лесные пожары в центральной России, в Сибири и на западе Канады выбрасывают в атмосферу гигантские объемы загрязняющих веществ, которые распространяются далеко за пределы государственных границ - специалисты НАСА проследили, как угарный газ от пожаров расползается по всему северному полушарию планеты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Угарный газ - монооксид углерода - является одним из самых токсичных компонентов ядовитого «супа», который выбрасывается в атмосферу при пожарах. Кроме того, он стимулирует образование еще более токсичного озона. Поднимаясь в атмосферу, угарный газ захватывается нижними слоями так называемых высотных струйных течений и быстро переносится между континентами.

Инфракрасный сенсор AIRS (Atmospheric Infrared Sounder), установленный на борту спутника НАСА "Аква", позволил проследить, как монооксид углерода движется из очагов пожаров, и как с течением времени меняется его концентрация на высотах около 5,5 километра.

На подготовленном в Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА коротком видеоролике видно, как области с высокой концентрацией угарного газа - порядка 160 частей на миллиард - распространяясь из очагов пожаров в центре России и в Канаде, постепенно образуют кольцо, опоясывающее на средних широтах все северное полушарие.

Ранее ученые, работающие с данными AIRS, сообщили, что общее количество угарного газа (CO) в атмосфере над европейской частью территории России, где горят тысячи гектаров лесов и торфяников, ежедневно увеличивается на 700 тысяч тонн.

Так, на 1 августа 2010 года общая масса CO в атмосфере над Россией превысила 15 миллионов тонн и вплотную приблизилась к рекордным значениям 2002 года, когда так же резко увеличилось число торфяных пожаров. Причем объемы выбросов угарного газа в воздух уже 11 дней назад росли со скоростью, примерно в три раза превышающей показатель восьмилетней давности.

По данным на 11 августа, спутники НАСА "Терра" и "Аква" зарегистрировали на территории России 494 очага пожаров. Больше всего "горячих точек" - 136 - спутники зафиксировали в Свердловской области. В число "лидеров" также попали Нижегородская область и Якутия c 60 и 52 очагами соответственно, а также Ханты-Мансийский автономный округ, на территории которого сенсоры MODIS зафиксировали 33 очага пожара.

По сообщениям МЧС РФ, на территории России вчера было зафиксировано 612 пожаров на общей площади более 92 тысяч гектаров.

Новости сельского хозяйства

Правительство может ввести квоту на экспорт пшеницы и ячменя на уровне 5 млн. тонн суммарно.

Об этом сообщил президент Украинской зерновой ассоциации Владимир КЛИМЕНКО сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, завтра, 13 августа, Кабинет министров Украины должен провести совещание относительно квотирования экспорта зерна. «Какое будет решение принято, мы не знаем. Но обсуждается сегодня вот такая цифра (5 млн. тонн ячменя и пшеницы – УНИАН)», - сказал В.КЛИМЕНКО.

Как отметил эксперт, с учетом того, что данная мера может быть введена с 15 сентября, то на то время около 3 млн. тонн уже будет экспортировано и вместе с ожидаемыми 5 млн. тонн по квоте объемы экспорта составят около 8 млн. тонн.

Решение о квотировании экспорта кукурузы будет приниматься после того, как будет окончательно собран урожай. «Там, вроде, ситуация (с урожаем – УНИАН) неплохая, но потери определенные будут», - сообщил В.КЛИМЕНКО.

Относительно квотирования экспорта кукурузы, то, согласно предварительным данным УЗА, правительство пока не будет его вводить. «Кукурузу в этот режим квотирования планировалось включать, а теперь уже не планируется включать, хотя еще может что-то изменится по ходу совещания, которое будет проходить завтра и где будет приниматься окончательное решение», - отметил президент ассоциации.

Также В.КЛИМЕНКО подчеркнул, что квоты правительства могут изменяться в зависимости от ресурсов. «Если мы будем видеть, что ресурсов есть больше (для экспорта – УНИАН), то правительство будет вносить корректировки в размеры квот – увеличивать их, если в этом будет необходимость, и будет ресурс», - сказал он.

Кроме того, вчера, 11 августа, УЗА и Аграрная конфедерация подписали меморандум с правительством о совместных действиях на рынке, однако данный меморандум не предусматривает квотирования экспорта зерна, сообщил В.КЛИМЕНКО.

Россия запретила импорт молдавского вина, свидетельствует письмо, распространенное таможенной службой РФ через несколько недель после того, как исполняющий обязанности Президента Молдовы назвал присоединение страны к СССР оккупацией.

Как сообщает “Рейтер”, производство вина составляет около 20 процентов молдавской экономики и дает работу примерно 25 процентам рабочей силы в стране. Россия - крупнейший рынок для молдавских виноделов.

«Федеральная таможенная служба (РФ) таким образом запрещает импорт следующих продуктов: вин... виноматериалов, коньяков, произведенных в Республике Молдова», - говорится в документе, полученном «Рейтер».

Документ ссылается на опасения относительно качества молдавского вина, неоднократно озвученные Роспотребнадзором.

Представители таможенных органов и Роспотребнадзора не были доступны для комментариев.

Исполняющий обязанности Президента Молдовы Михай ГИМПУ объявил 28 июня, день вступления советских войск в Молдову, днем советской оккупации. Это вызвало резкую реакцию в Кремле, несмотря на то, что Конституционный суд Молдавии отменил декрет М.ГИМПУ.

Госдума России осудила действия М.ГИМПУ как попытку переписать историю. Вскоре после этого Роспотребнадзор заявил, что качество импортируемого из Молдовы вина ухудшилось, и его, скорее, надо использовать для "покраски заборов", а не для питья.

Россия уже запрещала импорт вина из Молдовы и Грузии в 2006 году, вызвав обвинения в том, что она пытается наказать традиционно винодельческие страны за выбор прозападного пути развития.

Социальная политика

По состоянию на 1 августа 2010 г., на учете в центрах занятости находилось 413 тыс. незанятых граждан.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы занятости, размещенном на ее официальном сайте.

В частности, на учете в ГСЗ находится 236,6 тыс. женщин, 176,4 тыс. мужчин. Кроме того, на учете в ГСЗ 168,2 тыс. лиц – это молодежь, 94 тыс. – лица, которые не способны на равных конкурировать на рынке труда.

Статус безработного на 1 августа т.г. имели 396,8 тыс. украинцев. Из общей численности безработных 143,9 тыс. лиц проживали в сельской местности, 252,9 тыс. – в городах.

На 1 августа т.г. количество вакансий в базе данных Государственной службы занятости составляло 81,2 тыс., в том числе для рабочих – 38,5 тыс., для служащих – 29,2 тыс. и 13,5 тыс. – для лиц, которые не имеют специальной подготовки. Самыми популярными профессиями, на которые сегодня есть спрос, являются профессии высококвалифицированных рабочих – слесарей, токарей, электрогазосварщиков, водителей, поваров, продавцов и других представителей рабочих профессий. Имеют спрос специалисты с высоким уровнем квалификации: топ-менеджеры, а также экономисты, врачи, бухгалтера, юристы с соответствующим опытом работы.

В январе-июле т.г. с помощью ГСЗ было трудоустроено 450 тыс. украинцев, профессиональную учебу прошли 121,8 тыс. безработных. В оплачиваемых общественных работах принимали участие 194,4 тыс. незанятых лиц.

Ситуация в Харькове

Европейский футбольный союз (УЕФА) не имеет никакого отношения к строительству дороги через парк им. Горького в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал Генеральный секретарь УЕФА Джанни ИНФАНТИНО, отвечая на вопрос журналистов о том, обеспокоена ли УЕФА ходом строительства дороги в харьковском лесопарке.

«Насколько мне известно, строительство дороги обсуждалось еще в 2003 году, задолго до того, как началось обсуждение проведения чемпионата Евро. Мы, УЕФА, не имеем никакого отношения к строительству дорог», – подчеркнул Д.ИНФАНТИНО.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источники в Харьковской облгосадминистрации, 3 августа операционный директор УЕФА Мартин КАЛЛЕН направил исполняющему обязанности Харьковского городского председателя, секретарю Харьковского городского совета Геннадию КЕРНЕСУ письмо по поводу конфликтного строительства в лесопарке. М.КАЛЛЕН попросил «еще раз переоценить важность строительства новой дороги». «Мы надеемся, что возможно найти альтернативное решение, которое удовлетворит все стороны конфликта», - говорилось в письме М.КАЛЛЕНА.

Операционный директор УЕФА также отметил, что «в СМИ строительство ошибочно связывают с подготовкой к Чемпионату Европы 2012 года». «Мне бы хотелось подчеркнуть, что одна из самых главных ценностей для УЕФА – это уважение, которое мы применяем во всех сферах нашей деятельности, на футбольном поле и вне него. УЕФА не хочет ассоциироваться с проектами, которые дискредитируют этот главный принцип», – отметил М.КАЛЛЕН.

Кроме этого, М.КАЛЛЕН обратился к вице-премьер-министру по вопросам Евро-2012 Борису КОЛЕСНИКОВУ относительно вырубки городской властью Харькова зеленых насаждений парка имени Горького. «Поскольку эта ситуация может иметь негативное влияние на имидж турнира Евро-2012 УЕФА в Украине, мы хотели бы обратить Ваше внимание на эту проблему и просим Вас информировать о действиях, направленных на решение данного вопроса», – написал М.КАЛЛЕН в письме, адресованному Б.КОЛЕСНИКОВУ.