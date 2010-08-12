Площадь лесных пожаров в России уменьшилась
Большинство локализованы
В настоящее время в стране все еще действуют 562 очага пожаров, общая площадь которых составляет 81 тысячу гектаров. Сообщается, что большинство пожаров уже локализованы, но пожарные продолжают борьбу с 66 крупными очагами на общей площади 53 тысячи гектаров.
Ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки площадь пожаров в Московской области сократилась с 174 га до 126 га.
По информации МЧС, на тушении пожаров в Подмосковье задействовано 14 тыс. человек и около 2,3 тыс. единиц техники. Также в тушении пожаров вокруг столицы принимают участие 95 специалистов из Болгарии.
США помогут России тушить пожары
США готовы оказать помощь России в тушении пожаров поставкой оборудования и специалистами, сообщает k2kapital.
По словам пресс-атташе посольства США в России Дэвида Сифкина, в Россию будут поставлены индивидуальные средства противопожарной защиты, огнестойкие костюмы для пожарных, крупные емкости для воды и портативных пожарных насосов, а также ручной инструмент для пожаротушения для структур Федерального агентства лесного хозяйства РФ.
Кроме того, специалисты из США осмотрят некоторые очаги пожаров и поделятся опытом предотвращения их в будущем.