В УЕФА довольны Украиной

УЕФА довольна ходом подготовки Украины к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный секретарь УЕФА Джанни ИНФАНТИНО, который находится с инспекционным визитом в Украине.

По его словам, проведение Евро-2012 изменит Украину и ее место в мире, это огромная гордость для украинцев.

"Мы настроены оптимистично, довольны тем, как идет подготовка. И мы уверены, что будем рады тому, как подготовится Украина", - сказал Дж.ИНФАНТИНО.

Вместе с тем он призвал украинцев особое внимание уделить изучению английского языка для комфортного приема гостей из других стран.

«Маловероятно, что за 18 месяцев до Евро-2012 весь мир выучит украинский язык. Поэтому украинцы должны научиться понимать английский», - сказал генсек УЕФА.