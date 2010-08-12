Анонс на 13 августа

Заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко проведет расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Вопросы: О состоянии подготовки г. Киева к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

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10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Итог обращения Разумовского к Президенту Украины по поводу рейдерской атаки". Донецкий предприниматель Владимир Разумовский обратился к президенту Украины Виктору Януковичу с открытым видеообращением. Участники: Владимир Разумовский, основатель декоративного рассадника "Фабрика Декоративных Растений", Иван Емельяненко, юрист юридической компании "Классик", Оксана Котомкина, журналист интернет издания "Конфликты и Закон" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится брифинг заместителя министра экономики Украины Валерия Пятницкого о сотрудничестве Украины с Европейским Союзом и странами ВТО: приоритеты Минэкономики в торгово-экономическом сотрудничестве Украины и ЕС на средне- и долгосрочную перспективу и результаты двух лет членства в ВТО.

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Пресс-конференция на тему: «Главную площадь столицы реконструируют: как будет выглядеть новый Майдан Незалежности?». Участники: Лариса Скорик, архитектор, руководитель ОО «Комитет эстетичного неповиновения», профессор Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.

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Состоится итоговая еженедельная пресс-конференция и.о. председателя КГГА Александра Попова на тему: «Состояние объектов строительства транспортной инфраструктуры города Киева и подготовка столицы к проведению чемпионата Европы по футболу «ЕВРО-2012».

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Пресс-конференция председателя Госкомлесхоза Украины Николая Шершуна на тему: «Угроза лесных пожаров: возможно ли повторение российского сценария в Украине?».

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Пресс-конференция на тему: «Вредное влияние мобильной связи на здоровье человека: слухи или реальность?». Участники: зав.лабораторией электромагнитных полей и других физических факторов Центральной санитарно-эпидемиологической станции при Министерстве здравоохранения Александр Штиль и директор Украинского института экологии человека Михаил Курик.

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Состоится брифинг зам.министра экономики Украины Михаила Русинского о ценовой ситуации на потребительском рынке страны.

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Начнет работу прямая линия «АиФ» при участии министра экономики Украины Василия Цушко. Вопросы: Почему по статистике в стране дефляция, а на самом деле цены растут?

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УНИАН