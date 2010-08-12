Главное на 12 августа (вечер)

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Актуально

“Киевэнерго”: ТЭЦ-6 в безопасности

Горение торфяников, которое сейчас происходит на Троещине в столице, не несет угрозы для работы «ТЭЦ-6 Киевэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций АК "Киевэнерго".

По данным компании, пожар находится на расстоянии около 1 км от крайней точки территории теплоэлектроцентрали.

«Вчера вечером мы увидели пожар на километровом расстоянии от станции и оперативно сообщили об этом МЧС. Сейчас там работают пожарные. Теплоэлектроцентрали ничего не угрожает», - сообщил директор ТЭЦ-6 Николай ДАНИЛЕНКО.

***ТЭЦ-6 является стратегическим объектом повышенной опасности, на территории которой действует особый режим. Общеизвестным является тот факт, что ТЭЦ-6 использует для производства тепловой и электрической энергии газ или мазут. По территории станции проложен газопровод повышенного давления. Теплостанция является закрытой зоной и круглосуточно охраняется, допуск посторонних лиц запрещен.

«Укртрансгаз» ввел аэронаблюдение ГТС

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» ввела аэронаблюдение объектов газотранспортной системы (ГТС) для обеспечения противопожарной безопасности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что компания провела селекторное совещание с управлениями магистральных газопроводов (УМГ) и филиалами компании с целью обеспечения выполнения мер противопожарной безопасности и недопущения чрезвычайных ситуаций на период жары в Украине.

«В связи с высоким уровнем пожарной опасности, коллектив компании наработал ряд мер для недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций в период жаркой погоды. Мы приняли решение по вводу аэронаблюдения объектов газотранспортной системы, особенно труднодоступных для осмотра объектов», - заявил директор ДК «Укртрансгаз» Сергей ВИНОКУРОВ по итогам совещания.

Компания отмечает, что заблаговременно были усилены меры противопожарной безопасности и за весь период, что наблюдается жара, не было зафиксировано изменений в режиме транспортировки природного газа или остановки в проведении подготовки к осенне-зимнему периоду или планово-предупредительных работ.

«Система работает без сбоев, все запланированные работы выполняются согласно утвержденным графикам», – сообщил С.ВИНОКУРОВ.

По итогам совещания было принято решение о применении аэронаблюдения в соответствии с потребностями УМГ для обеспечения выполнения мер противопожарной безопасности с соблюдением эксплуатационных требований авиационных служб.

Общество

Кабмин погасит до конца года 1 млрд. грн. долгов по зарплате

Кабинет министров утвердил план безотлагательных мер по погашению задолженности по заработной плате, реализация которого будет способствовать преодолению задолженности до конца 2010 года не менее чем на 1 млрд. гривен.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций секретариата Кабинета министров, соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании 11 августа.

Согласно этому решению, правительство поручило центральным и местным органам исполнительной власти осуществить в определенные сроки безотлагательные меры по погашению задолженности по зарплате. В частности, запланировано проведение заседаний коллегий и временных комиссий по вопросам погашения задолженности по зарплате и другим социальным выплатам. Профильные ведомства еженедельно должны подавать информацию о задолженности по заработной плате Минтруда, Минфину, Генпрокуратуре, МВД, ГНА и Государственному казначейству для принятия ими мер в соответствии с законодательством.

Кроме того, до 20 сентября центральные и местные органы исполнительной власти должны провести на предприятиях государственной и коммунальной формы собственности, которые имеют задолженность по зарплате, анализ расходов на содержание административно-хозяйственного аппарата, легкового автотранспорта, благотворительность и т.п. и принять решение об их сокращении, внеся соответствующие изменения в финансовые планы на 2010 год. Правительство также поручило центральным и местным органы исполнительной власти принять меры по недопущению бюджетными учреждениями кредиторской задолженности субъектам хозяйственной деятельности за выполненные работы, предоставленные услуги и полученные материальные ценности.

Правительство обязало центральные и местные органы исполнительной власти обеспечить в 2010 году своевременную выплату зарплаты за время ежегодного отпуска педагогическим и научно-педагогическим работникам.

Реализация Плана будет способствовать преодолению задолженности по заработной плате работникам предприятий, учреждений и организаций до конца 2010 года не менее чем на 1 млрд. гривен.

Кабмин сохранит пенсионные выплаты

До конца года правительство вряд ли будет замораживать пенсионные выплаты.

Такое мнение высказал УНИАН экономист Международного центра перспективных исследований Игорь ШЕВЛЯКОВ, комментируя заявление вице-премьер-министр Украины Сергея ТИГИПКО о том, что без реформирования Пенсионного фонда и всей системы пенсионного обеспечения в Украине придется замораживать пенсии.

«Думаю, в текущем году таких замораживаний не будет… Финансовой и политической необходимости для этого нет», – сказал он.

В то же время эксперт отмечает, что на сегодня бюджет Пенсионного фонда крайне нестабилен из-за постоянного роста количества пенсионеров на одного рабочего украинца и ежегодного увеличения объемов государственного кредитования бюджета фонда.

Кроме того, И.ШЕВЛЯКОВ отметил, что замораживание пенсий – крайний вариант, на который правительство пойдет в случае резкого снижения доходов бюджета ПФ или же увеличения его расходов.

Кинах: в Украине надо повышать пенсионный возраст

В Украине необходимо повышать пенсионный возраст в контексте пенсионной реформы, а не «под диктовку» Международного валютного фонда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского союза промышленников и предпринимателей, такое мнение высказал президент УСПП Анатолий КИНАХ в интервью «5 каналу».

По словам президента УСПП, Украине крайне необходима пенсионная реформа, однако потребность увеличить пенсионный возраст является лишь одной, не самой главной ее частью. «Необходимо разморозить процедуру пошагового проведения реформы, приступить к созданию негосударственных пенсионных фондов, внедрить принцип начисления пенсий по трудовому стажу, заслугам работающего, размеру его заработной платы, навести порядок с многочисленными льготными пенсиями», - сказал А.КИНАХ.

Пенсионная реформа должна сопровождаться укреплением системы здравоохранения, достижением новых уровней качества, полноценности жизни. «На этом фоне, но не под диктовку МВФ, может состояться определенное увеличение пенсионного возраста», - отметил президент УСПП.

Финансы

Налоговики вполовину увеличили перечисления в бюджет

В июле 2010 г. органы государственной налоговой службы мобилизовали в сводный бюджет 2,142 млрд. грн. акцизного сбора из произведенных в Украине товаров, что на 50% больше, по сравнению с аналогичным периодом в 2009 г.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, рост поступлений акцизного сбора в июле т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., состоялось за счет ликеро-водочной продукции – поступило 411,9 млн. грн., на 61,7% больше (+157,1 млн. грн.), винодельной продукции – 42,7 млн. грн., на 8,5% больше (+ 3,4 млн. грн.), пива – 155,5 млн. грн., на 40,3% больше (+44,7 млн. грн.), табачной продукции – 1,306 млрд. грн., на 81,8% больше (+587,6 млн. грн.), нефтепродуктов – 79,8 млн. грн., на 1,3% больше (+1,1 млн. грн.).

В январе-июле 2010 г. налоговики перечислили в сводный бюджет акцизного сбора из произведенных в Украине товаров на сумму 13,08 млрд. грн., что на 53,2% больше, по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.

Рост поступлений акцизного сбора за 7 месяцев 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., состоялся за счет таких видов подакцизной продукции: ликеро-водочной продукции – поступления составили 2,792 млрд. грн., на 27,9% больше (+610,1 млн. грн.), винодельной продукции – 244,9 млн. грн., на 8,1% больше (+18,4 млн. грн.), пива – 841,1 млн. грн., на 79,8% больше (+373,4 млн. грн.), табачной продукции – 7,089 млрд. грн., на 89,3% больше (+3,344 млрд. грн.), бензинов моторных – 1,425 млрд. грн., на 6,6% больше (+88,7 млн. грн.), других нефтепродуктов – 610,6 млн. грн., на 21,6% больше (+108,4 млн. грн.).

Нефть. Газ

Украина сократила импорт газа на 5,3%

Украина в январе-июне 2010 года сократила импорт природного газа на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 3 млрд. 934,737 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, объем импорта природного газа в январе-июне т.г. в общем объеме импорта составил 15,4%.

Экспорт природного газа в январе-июне этого года сократился на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 1 млн. 61,3 тыс. долл.

В то же время, в январе-июне т.г. Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 88,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 1 млрд. 994,326 млн. долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в январе-июне т.г. составил 7,8%.

Транспорт. Связь

Новый терминал F в «Борисполе» заработает с октября

Новый терминал «F» в аэропорту «Борисполь» с октября т.г. начнет полноценную работу.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, об этом сказал министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО сегодня во время заседания Коллегии Минтранссвязи.

Министр подчеркнул, что терминал «F» в аэропорту «Борисполь» однозначно будет завершен ко Дню независимости Украины. «Со 2 сентября 2010 года терминал начинает работать на прием делегаций, а с 10 сентября - на отправку. А уже с 1 октября терминал полностью будет введен в эксплуатацию, он начнет принимать регулярные рейсы», - сказал он.

К.ЕФИМЕНКО отметил, что в течение ближайших двух месяцев в новый терминал будет переведено до 50% пассажиропотока из терминала «B».

В Украину разрешили ввезти 5,5 млн. мобильных терминалов

С начала 2010 года Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) предоставил разрешения на ввоз в страну 5,5 млн. единиц терминального оборудования сетей сотовой связи, в основном мобильных телефонов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГЦР.

Согласно сообщению, количество разрешений на ввоз терминалов в 4 раза превышает прошлогоднее число разрешений за аналогичный период, что связано с введением новых правил ввоза и реализации мобильных терминалов/телефонов в Украину.

Как сообщает УГЦР, импортеры радиоэлектронных средств, в том числе мобильных терминалов, продолжают придерживаться определенных Нацкомиссией по вопросам регулирования связи правил относительно порядка ввоза из-за границы радиоэлектронных средств, которые должны вноситься в базу данных IМЕI-кодов мобильных телефонов, которую ведет УГЦР. В эту же базу данных вносятся IМЕI-коды телефонов, которые зарегистрированы операторами мобильной связи.

Агро

В Украине в 2010 г. соберут 17,6 млн. т пшеницы

По прогнозам аналитиков ИА «АПК-Информ», урожай пшеницы в Украине в 2010 г. составит 17,6 млн. тонн, что на 3,25 млн. тонн меньше, чем в прошлом году.

Как отмечается в сообщении агентства, урожайность составит 27,3 ц/га (в 2009 г. - 30,9 ц/га).

На снижение валового сбора зерновых оказали негативное влияние погодные условия, сокращение уборочных площадей и снижение урожайности пшеницы, говорится в сообщении.

По оценкам аналитиков агентства, переходящие остатки пшеницы составили 1,87 млн. тонн.

В сумме с прогнозируемыми переходящими запасами общее предложение пшеницы в 2010-2011 МГ может составить 19,8 млн. тонн против прошлогодних 23,6 млн. тонн.

АМКУ: причин для роста цен на хлеб и сахар нет

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на сегодняшний день не видит причин для повышения цен на хлеб и сахар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель АМКУ Алексей КОСТУСЕВ сегодня в ходе телефонной линии газеты «Комсомольская правда».

«Никаких оснований для повышения цен на хлеб сегодня нет вообще», – подчеркнул он. По словам А.КОСТУСЕВА, весь хлеб, который сегодня продается, изготовлен из зерна урожая прошлого года.

«Не нужно переживать, все у нас в стране с ценами на хлеб будет нормально, по крайней мере с ценами на социальные сорта хлеба», – заверил председатель АМКУ.

Также он отметил, что нет тенденций к росту цен и на рынке сахара. «На рынке сахара мы сегодня тенденций к росту цен не видим, и объективных причин сегодня повышать цены на сахар нет», – сказал А.КОСТУСЕВ.

При этом он подчеркнул, что АМКУ постоянно мониторит ситуацию как на рынке зерна, так и на рынке сахара, и будет реагировать на необоснованное повышение цен.

«Если начнутся тенденции (к повышению цен – УНИАН), мы их перехватим в самом начале», – сказал глава Антимонопольного комитета.