США готовы помочь России тушить пожары

США готовы предоставить необходимое оборудование для пожаротушения в России.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА с президентом США Бараком ОБАМОЙ.

«Б.ОБАМА подтвердил готовность США предоставить необходимое оборудование для пожаротушения и оказать экспертное содействие», - говорится в сообщении.

Президент США выразил солидарность с масштабными усилиями, предпринимаемыми в России по ликвидации и преодолению последствий стихийного бедствия, соболезнования в связи с имевшими место человеческими жертвами, сочувствие пострадавшим в результате пожаров.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10 августа в России насчитывалось 1824 семьи, оставшихся без крова. Сгорело 1990 домов в 147 населенных пунктах. Погибло 52 человека.