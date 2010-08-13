Янукович изменил территориальные полномочия апелляционных судов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ изменил территориальные полномочия некоторых апелляционных административных судов.

Об этом говорится в указе Президента от 12 августа «О внесении изменений в Указ Президента Украины от 16 ноября 2004 года «Об образовании местных и апелляционных административных судов, утверждении их сети и количественного состава судей».

Решением главы государства изменен перечень территорий, на которые распространяются полномочия апелляционных админсудов Центральной и Западной Украины.

В частности, полномочия Киевского апелляционного административного суда распространяются на Киевскую, Черкасскую, Черниговскую области и город Киев (добавлена Черкасская область); Львовского апелляционного административного суда - на Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Тернопольскую области (добавлена Волынская область); Винницкого апелляционного административного суда - на Винницкую, Хмельницкую и Черновицкую области (изъята Черкасская область); Житомирского апелляционного административного суда - на Житомирскую и Ривненскую области (изъята Волынская область).