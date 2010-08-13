Президент сократил сеть апелляционных хозсудов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ликвидировал Житомирский, Запорожский, Луганский и Киевский межобластные апелляционные хозяйственные суды.

Об этом сказано в указе №811 от 12 августа т.г., текст которого обнародован на сайте главы государства.

Этим же указом Президент создал Ривненский апелляционный хозяйственный суд, в котором будут рассматриваться хозяйственные дела 5 областей: Ривненской, Волынской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой.