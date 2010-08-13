СЭС: состояние воды и пляжей в Одесской области в норме

Состояние морской воды и пляжей в Одесской области соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, заявил на пресс-конференции заместитель главного государственного санитарного врача Одесской области Анатолий ПРИКАЗЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, заведующая эпидемиологическим отделом облСЭС Людмила КРАСНИЦКАЯ отметила, что чистый песок и теплое море вполне безопасны для купальщиков.

По техническим причинам, уточнили организаторы пресс-конференции, закрытыми остаются только пляж «Черноморка» на южной окраине Одессы, пляж «Дофиновка» в Коминтерновском районе и пляж в Килийском районе.