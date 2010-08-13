Главное на 13 августа (день)

Финансы

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-июне 2010 года составило 2 млрд. 514,9 млн. долл., что на 2% больше, чем в январе-июне 2009 года (2 млрд. 466,4 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-июне т.г. экспорт товаров составил 23 млрд. 098,2 млн. долл. (на 33,5% больше показателя за январь-июнь 2009 года), импорт – 25 млрд. 613,1 млн. долл. (на 29,6% больше). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,9 (в январе-июне 2009 года – 0,88).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 205 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-июнем 2009 года, увеличилась доля черных металлов – с 26,7% до 31,1%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 4,3% до 6,9%, жиров и масел животного или растительного происхождения — с 4,9% до 5,1%, руд, шлаков и золы – с 3% до 4,5%, железнодорожных и трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 1,9% до 4,3%, продуктов неорганической химии — с 1,6% до 2,1%.

В то же время уменьшилась доля механических машин — с 6,8% до 6,5%, зерновых культур – с 9,5% до 4,9%, электрических машин – с 5,2% до 4,7%, изделий из черных металлов – с 5,6% до 3,6%, удобрений – с 2,5% до 1,8%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля электрических машин – с 4,1% до 5,5%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, — с 4,7% до 5%, полимерных материалов, пластмасс – с 4,4% до 4,7%, черных металлов – с 2,4% до 3,1%, руд, шлаков и золы – с 1,8% до 2,5%.

Вместе с тем, уменьшилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 33,1% до 32,2%, механических машин – с 8,6% до 7,3%, фармацевтической продукции — с 4,4% до 3,9%.

По данным Госкомстата, в июне 2010 года экспорт товаров увеличился против июня 2009 года на 43,7% и составил 4 млрд. 340 млн. долл., импорт – на 48,4%, до 4 млрд. 743,8 млн. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в июне составило 403,8 млн. долл. против 176,1 млн. долл. в июне 2009 года.

Кабинет министров Украины прогнозирует, что по итогам 2011 года отрицательное сальдо торгового баланса составит 2,479 млрд долл.

Об этом сказано в постановлении правительства №701 от 11 августа, которым утверждены основные макроэкономические показатели экономического и социального развития Украины на 2011 год.

Согласно документу, правительство ожидает, что в 2011 году экспорт товаров и услуг из страны вырастет на 10,3% - до 72,908 млрд. долл., импорт – на 11,4%, до 75,387 млрд. грн.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост уровня номинальной заработной платы в 2011 году на 4% - до 2587 грн.

Об этом сказано в постановлении правительства №701 от 11 августа, которым утверждены основные макроэкономические показатели экономического и социального развития Украины на 2011 год.

Согласно документу, фонд оплаты труда наемных рабочих в 2011 году составит 390,8 млрд. грн.

Уровень безработицы по методологии МОТ ожидается на уровне 7,6-8,1%, количество работающих граждан – 20,4-20,6 млн. человек.

Промышленность

Украинские металлурги за 7 месяцев 2010 г. нарастили производство основных видов продукции относительно аналогичного периода 2009 г. на 11-14%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

За январь-июль т.г. метпредприятия произвели 15,872 млн. тонн чугуна, что на 1,540 млн. тонн, или на 11% больше, чем по итогам января-июля 2009 г.

Производство стали увеличилось на 13%, или 2,194 млн. тонн, - до 18,764 млн. тонн.

Производство общего проката за 7 месяцев т.г. возросло на 14%, или на 2,154 млн. тонн, – до 17,548 млн. тонн.

По словам В.ХАРАХУЛАХА, в июле т.г. на метпредприятиях продолжился спад производства относительно июня из-за уменьшения спроса на рынках сбыта металлопродукции.

Гендиректор объединения отметил, что с начала июля среднесуточное производство чугуна сократилось относительно июля на 2,2 тыс. тонн – до 64,8 тыс. тонн.

Металлургическая отрасль Украины за 1-е полугодие 2010 г. сократила относительно 1-го полугодия 2009 г. убытки в 4,3 раза - до 499 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Отрицательная рентабельность составила 1,97%.

Доналоговую прибыль в январе-июне т.г. получили 7 предприятий отрасли.

Деятельность Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ изменил территориальные полномочия некоторых апелляционных административных судов.

Об этом говорится в указе Президента от 12 августа «О внесении изменений в Указ Президента Украины от 16 ноября 2004 года «Об образовании местных и апелляционных административных судов, утверждении их сети и количественного состава судей».

Решением главы государства изменен перечень территорий, на которые распространяются полномочия апелляционных админсудов Центральной и Западной Украины.

В частности, полномочия Киевского апелляционного административного суда распространяются на Киевскую, Черкасскую, Черниговскую области и город Киев (добавлена Черкасская область); Львовского апелляционного административного суда - на Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Тернопольскую области (добавлена Волынская область); Винницкого апелляционного административного суда - на Винницкую, Хмельницкую и Черновицкую области (изъята Черкасская область); Житомирского апелляционного административного суда - на Житомирскую и Ривненскую области (изъята Волынская область).

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ликвидировал Житомирский, Запорожский, Луганский и Киевский межобластные апелляционные хозяйственные суды.

Об этом сказано в указе №811 от 12 августа т.г., текст которого обнародован на сайте главы государства.

Этим же указом Президент создал Ривненский апелляционный хозяйственный суд, в котором будут рассматриваться хозяйственные дела 5 областей: Ривненской, Волынской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой.

Сельское хозяйство

Во исполнение поручения Президента Украины Генеральная прокуратура начала проверку соблюдения законов, которые регулируют порядок функционирования рынка зерна, в том числе его экспорта.

В проверке задействованы прокуроры Крыма, областей, городов Киева и Севастополя, сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры.

Основное внимание уделено вопросам законности формирования цен при закупке зерна у отечественных сельхозпроизводителей, защите их от противоправного принуждения к продаже зерна по низким ценам, а также выполнению требований таможенного законодательства при вывозе этого товара за границу.

Кроме того, будет дана оценка полноты выполнения органами власти и органами контроля возложенных на них законами полномочий по обеспечению развития и стабильного функционирования рынка зерна.

Сегодня в 15.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция представителей Государственной таможенной службы Украины на тему: "Таможенная служба настроена окончательно разоблачить широкомасштабные злоупотребления на рынке зерна".

В пресс-конференции примут участие заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Сергей СЁМКА и представители департаментов Гостаможслужбы.

(УНИАН)