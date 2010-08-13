На Киевщине продолжается ликвидация трех торфяных пожаров

На данное время в Киевской области продолжается ликвидация трех торфяных пожаров.

Об этом сообщил сегодня во время брифинга начальник Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Киевской области Олег ТУРКЕВИЧ.

«Действующих торфяных пожаров на данное время три», - сказал О.ТУРКЕВИЧ.

По его словам, на данное время продолжается пожар в селе Сосновка Иванковского района. Вчера пожар охватывал территорию в 15 га, из которых 4 га – это тление торфа, а остальные – горение травяного настила. По прогнозам О.ТУРКЕВИЧА, этот пожар будет ликвидирован к завтрашнему утру.

Кроме того, вчера возник пожар в селе Синяк Вышгородского района, где было возгорание 1,5 га травяного настила. На данное время площадь пожара сократилась до менее 1 га. «К завтрашнему утру возгорание будет ликвидировано», - заверил О.ТУРКЕВИЧ.

Кроме того, он сообщил, что есть пожар на площади 0,5 га в селе Рубежовка Киево-Святошинского района. «На сегодняшний день это небольшое количество пожаров», - подытожил О.ТУРКЕВИЧ.