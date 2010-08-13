США отправили в Россию два самолета

Сегодня вечером в Москве ожидается прибытие двух американских грузовых самолетов с оборудованием для пожаротушения. Об этом сообщили в пресс-службе американского посольства в России, сообщает k2kapital.

Сообщается, что оборудование включает пожарные насосы, резервуары для воды, ручные инструменты для пожаротушения, медицинские наборы и жаростойкие костюмы. Кроме того, в составе груза включена партия огнеупорных костюмов, которые предоставил России штат Калифорния.