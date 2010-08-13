В трех районах Полтавской области горели торфяники

Вчера в трех районах Полтавской области загорелись торфяники.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, за последние сутки такие пожары возникли в Глобинском, Пирятинском и Лохвицком районах области.

Так, возле села Радаловка Глобинского района во время обследования торфяников обнаружено 2 ячейки горения торфа: одна - площадью около 0,3 га, вторая - 1 га. Для тушения пожаров привлечено 10 единицы техники и 18 человек личного состава специалистов Глобинского РО МЧС Украины в Полтавской области и 3 единицы вспомогательной техники служб района.

В тот же день возле села Березовая Рудка Пирятинского района во время обследования торфяников обнаружен очаг горения торфа площадью около 2,4 га. Силами 3 единиц техники, 11 специалистов Пирятинского РО МЧС Украины в Полтавской области и 6 единиц вспомогательной техники служб района пожар ликвидирован.

Также 12 августа у села Лучки Лохвицкого района обнаружен очаг горения торфа на площади около 80 кв. м. Силами работников Лохвицкого РО МЧС Украины в Полтавской области и Яблунивского промысла ГПУ «Полтавагаздобыча» пожар ликвидирован.