В России пожары полностью потушены в 14 регионах

Природные пожары полностью потушены в 14 регионах России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава МЧС России Сергей ШОЙГУ заявил на селекторном совещании с руководителями региональных управлений министерства.

«В настоящее время в 14 субъектах РФ полностью ликвидированы природные пожары – в Республике Татарстан, Удмуртии, Липецкой, Ульяновской, Белгородской, Тамбовской, Тульской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Курской, Брянской, Оренбургской и Саратовской областях», - сказал С.ШОЙГУ.

Он отметил, что ситуация с природными пожарами в РФ значительно улучшилась.

«К сожалению, погода нам не помогла. Все что сделано - сделано усилиями всех наших подразделений – МЧС, Минобороны, МВД и Агентством по лесному хозяйству», - сказал С.ШОЙГУ.

По его словам, за последнее время площадь пожаров сократилась на 126 тыс. га до 64 тыс. га. Только за прошедшие сутки число потушенных очагов пожаров на 20% превысило количество возникших.

Как сообщал УНИАН, 7 августа Министерство здравоохранения и социального развития РФ сообщило, что пожарами было охвачено 22 субъекта России.