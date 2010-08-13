В Москве на выходных смога не будет
19:41, 13 августа 2010Разное
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Ожидаются дожди
В ближайшие три дня в Москве смог не ожидается, утверждают синоптики, сообщает k2kapital.
По словам гендиректора Гидрометеобюро Москвы и Московской области Алексея Ляхова, в эти дни в Москве будет восточный и северо-восточный ветер, который не будет способствовать образованию смога.
Кроме того, дополнительно очистили воздух прошедшие накануне ливни. В субботу также ожидаются осадки.
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