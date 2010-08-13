Главное на 13 августа (вечер)

Хроника дня

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Актуально

В Украине массово горят степи

Государственный комитет лесного хозяйства Украины обеспокоен ситуацией с массовыми пожарами степей в Украине, которые уже стали причиной возгорания жилых домов.

Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил глава Госкомлесхоза Украины Николай ШЕРШУН.

По его словам, наиболее от пожаров на сегодня страдает Луганская область. По количеству пожаров и площади она лидирует. Потом идет Днепропетровская область, Запорожье, Киевская и Черкасская области.

«Сегодня в Луганской и Запорожской областях горят степи фронтом по 6-10 км. Таким образом, за один день выгорает около 6 тыс. га степей, - сказал Н.ШЕРШУН. - Вчера в Луганской области со степи пожар перекинулся на поселок Шахта-5, где сгорел один жилой дом и шесть сараев, и поселок Урало-Кавказ, где сгорело четыре дома».

Н.ШЕРШУН подчеркнул, что с опасением ожидает усиления пожаров на Украине, но Госкомлесхоз вместе с МВД и МЧС делают все возможное для предотвращения наихудших последствий.

«В усиленном режиме работает лесная охрана, чтобы предотвратить лесные пожары. Там на сегодня задействовано 22 тыс. человек. И еще 1,5 тыс. временных наблюдателей, которые работают на наблюдательных башнях, - отметил Н.ШЕРШУН. – Но тем не менее, человеческий фактор является существенным препятствием и причиной многих пожаров в Украине».

Кроме этого, Госкомлесхоз задействовал с целью гашения пожаров шесть вертолетов Ми-2 и 6 самолетов Ан-2.

Также Н.ШЕРШУН добавил, что проблем с финансированием противопожарных мер пока не существует.

На Киевщине продолжается ликвидация трех торфяных пожаров

На данное время в Киевской области продолжается ликвидация трех торфяных пожаров.

Об этом сообщил сегодня во время брифинга начальник Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Киевской области Олег ТУРКЕВИЧ.

«Действующих торфяных пожаров на данное время три», - сказал О.ТУРКЕВИЧ.

По его словам, на данное время продолжается пожар в селе Сосновка Иванковского района. Вчера пожар охватывал территорию в 15 га, из которых 4 га – это тление торфа, а остальные – горение травяного настила. По прогнозам О.ТУРКЕВИЧА, этот пожар будет ликвидирован к завтрашнему утру.

Кроме того, вчера возник пожар в селе Синяк Вышгородского района, где было возгорание 1,5 га травяного настила. На данное время площадь пожара сократилась до менее 1 га. «К завтрашнему утру возгорание будет ликвидировано», - заверил О.ТУРКЕВИЧ.

Кроме того, он сообщил, что есть пожар на площади 0,5 га в селе Рубежовка Киево-Святошинского района. «На сегодняшний день это небольшое количество пожаров», - подытожил О.ТУРКЕВИЧ.

В трех районах Полтавской области горели торфяники

Вчера в трех районах Полтавской области загорелись торфяники.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, за последние сутки такие пожары возникли в Глобинском, Пирятинском и Лохвицком районах области.

Так, возле села Радаловка Глобинского района во время обследования торфяников обнаружено 2 ячейки горения торфа: одна - площадью около 0,3 га, вторая - 1 га. Для тушения пожаров привлечено 10 единицы техники и 18 человек личного состава специалистов Глобинского РО МЧС Украины в Полтавской области и 3 единицы вспомогательной техники служб района.

В тот же день возле села Березовая Рудка Пирятинского района во время обследования торфяников обнаружен очаг горения торфа площадью около 2,4 га. Силами 3 единиц техники, 11 специалистов Пирятинского РО МЧС Украины в Полтавской области и 6 единиц вспомогательной техники служб района пожар ликвидирован.

Также 12 августа у села Лучки Лохвицкого района обнаружен очаг горения торфа на площади около 80 кв. м. Силами работников Лохвицкого РО МЧС Украины в Полтавской области и Яблунивского промысла ГПУ «Полтавагаздобыча» пожар ликвидирован.

Экономика

Кабмин прогнозирует замедление инфляции до 8,9%

Кабинет министров Украины прогнозирует, что рост индекса потребительских цен в Украине по итогам 2011 года составит 8,9%, против 13,1%, прогнозируемых по итогам 2010 года.

Об этом сказано в опубликованном на правительственном портале постановлении правительства №701 от 11 августа, которым утверждены основные макроэкономические показатели экономического и социального развития Украины на 2011 год.

Согласно документу, рост индекса цен производителей промышленной продукции составит 11,3%.

Напомним, бюджет 2010 года рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.

В августе возможна дефляция

Министерство экономики Украины допускает сохранение дефляции в августе и прогнозирует некоторое ускорение роста цен в сентябре 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил директор департамента развития секторов экономики Министерства экономики Украины Олег ПЕНДЗИН.

«Август традиционно дефляционный», - сказал О.ПЕНДЗИН.

В тоже время он уточнил, что в министерстве допускают по итогам августа как небольшую дефляцию, так и небольшую инфляцию.

По итогам года – замедление инфляции

Министерство экономики Украины ожидает замедления инфляции в 2010 году до 12% с 12,3% в 2009 году.

Олег ПЕНДЗИН сообщил, что министерство обновило оценку динамики цен по итогам переговоров с Международным валютным фондом (МВФ).

Янукович поручил ГНАУ полностью возместить НДС предприятиям

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Государственной налоговой администрации в сжатые сроки выйти на стопроцентное возмещение НДС предприятиям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время встречи Президента Украины с председателем Государственной налоговой администрации Александром ПАПАИКОЙ.

Главные темы встречи – выполнение Государственного бюджета-2010; ситуация с возмещением НДС; ход общественного обсуждения проекта Налогового кодекса, который осенью должен быть внесен на рассмотрение парламента.

Президент сразу подчеркнул, что хочет услышать аргументированные предложения относительно эффективного решения проблемы с администрированием НДС.

В своем докладе А.ПАПАИКА сообщил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию в государстве, фиксируется прирост поступлений в бюджет. «Это чувствуется. С начала года по отдельным налогам до 46% идет прирост по сравнению с прошлым годом», – сказал он.

Руководитель ГНА сообщил, что в августе ожидается рост поступлений почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. По его словам, работа по наполнению бюджета ведется не за счет увеличения налогового давления, а через анализ финансового состояния плательщиков, активное сотрудничество с промышленно-финансовыми группами.

Глава государства поручил активизировать борьбу с незаконным возмещением НДС и особенно – с новыми теневыми схемами, которые появляются на рынке. «Нужно, чтобы государственные средства использовались по назначению, и ни копейки не шло на обогащение дельцов. Нужно наводить порядок», – подчеркнул Президент.

Отвечая на вопрос В.ЯНУКОВИЧА по поводу мер налоговиков по противодействию незаконным сделкам зернотрейдеров, А.ПАПАИКА сообщил, что ГНА совместно с Гостаможслужбой ведет борьбу с так называемым псевдоэкспортом, когда товар пытаются вывезти из страны по завышенным ценам, то есть таким образом стремятся незаконно заработать на возмещении НДС. «Думаю, что принимаемые нами меры, позволят нам навести в этом порядок», – подчеркнул он.

Выгодно ли Украине быть в Таможенном союзе?

Министр экономики Украины Василий ЦУШКО считает, что вхождение Украины в Таможенный союз невыгодно ни Украине, ни членам союза. Об этом В.ЦУШКО заявил в интервью ЛигаБизнесИнформ.

«Анализ показывает, что присоединение к Таможенному союзу не столько не выгодно Украине, сколько не выгодно нашим партнерам - Казахстану, России, Беларуси. По одной простой причине - мы члены ВТО, и ввозные таможенные пошлины к нам меньше, чем к ним», - заявил В.ЦУШКО.

Он считает, что на сегодняшний день достаточным и реальным является установление условий свободной торговли с этими странами.

«Скорее всего, договор о свободной торговле без всяких изъятий - это то направление, которое мы можем реализовать с этими странами. В Таможенный союз мы вряд ли впишемся, а вот договор о свободной торговле - это перспективно, и я его буду поддерживать», - отметил министр экономики.

Финансы

НБУ: спрос и предложение на инвалюту в августе сбалансированы

Национальный банк Украины отмечает сбалансированность спроса и предложения на инвалюту в августе. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

«С начала августа спрос на иностранную валюту и ее предложение на межбанковском валютном рынке остаются практически сбалансированными, несмотря на увеличение платежей по импортным контрактам» - говорится в сообщении НБУ

По данным НБУ при такой ситуации курс гривны к доллару США на межбанковском рынке колебался в узком диапазоне от 7,8886 до 7,8922 грн./долл. США, а на наличном, по операциям по продаже долларов США - от 7,8977 до 7,9021 грн. / долл. США.

Также сообщается, что официальный курс гривни к доллару США изменялся в пределах от 7,890 до 7,8927 грн./долл. США. Относительно же евро гривна укрепилась на 2,17% (До 10,0913 грн./евро), а к российскому рублю - на 0,80% (до 2,5912 грн./10 рублей).

В НБУ напомнили, что в начале месяца, в рамках нового соглашения «stend-by», в Украину поступил первый транш кредита МВФ в объеме 1,25 млрд. СПЗ, что увеличило международные резервы на 6,2%.

ТЭК

Кабмин утвердил финансовый план «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины своим постановлением утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год.

Соответствующее постановление Кабмина (№713 от 4 августа т.г.) обнародовано на правительственном портале.

В постановлении правительства показатели финплана не приводятся.

Также своим постановлением Кабмин поручил Министерству финансов предусмотреть во время подготовки изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2010 год” выпуск облигаций внутреннего государственного займа в сумме 7,4 млрд. грн. со следующим приобретением в государственную собственность в обмен на эти облигации акций дополнительной эмиссии НАК «Нафтогаз Украины».

Соцполитика

Кинах: цену газа для населения повышать не нужно

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ считает, что дальнейшего повышения цены на газ для населения проводить не нужно.

Об этом говорится в комментарии, переданном УНИАН пресс-службой УСПП.

«Мы должны обеспечить народу достойный уровень социальной защиты, постепенный рост качества жизни. Для многих настоящим ударом уже стало недавнее повышение цен на газ. Я бы просто запретил правительству говорить сегодня о втором этапе повышения тарифов", - заявил А.КИНАХ.

По его мнению, у страны есть все возможности обеспечить людей природным газом по доступной цене путем увеличения собственной добычи газа, оптимизации финансовых потоков в топливно-энергетическом комплексе с точки зрения их прозрачности и эффективности, усиления платежной дисциплины в сфере ТЭК, ЖКХ и промышленности, усиления борьбы с коррупцией.

"Государство должно действовать таким образом, чтобы постоянно повышать уровень жизни и платежеспособность работающих, поддерживать социально незащищенных, создавать и совершенствовать прозрачную систему субсидий, другой помощи. Если непопулярные меры действительно неотвратимы, должны быть стократно усилены коммуникации «правительство-общество», «правительство-бизнес», настроен честный, прозрачный диалог власти и народа, ответственная обратная связь между ними», - убежден А.КИНАХ.

Он считает, что исправлять за счет граждан проблемы несовершенного менеджмента компаний, в частности НАК “Нафтогаз Украины”, оправдывать этим очередной транш МВФ “абсолютно недопустимо и неправильно”. “Стабилизацией состояния государственной компании должно заниматься государство, это никоим образом не может происходить за счет населения”, - подчеркнул А.КИНАХ.

Столица

Власть обсуждает новые тарифы в Киеве

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявил, что пока нет решения НКРЭ о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве с 1 августа с.г. в связи с ростом цены на газ, используемый для производства тепла.

Об этом А.ПОПОВ сказал сегодня во время пресс-конференции.

Первый заместитель председателя КГГА отметил, что в тарифах, которые начали действовать с 1 июля в столице, "никакой привязки к увеличению цены на газ нет".

"Тарифы, которые вступили в силу с 1 числа прошлого месяца, - эти тарифы были приняты еще в прошлом году и осенью были отменены в связи с мораторием (речь идет о Трехстороннем соглашении КГГА, Киевэнерго и «Нафтогаза» о фиксированном тарифе в течение всего отопительного сезона на уровне действовавшего летом прошлого года - УНИАН). В связи с тем, что этот мораторий завершился, тарифы в том же варианте с 1 июля этого года вступили в действие на территории Киева, и таким образом уровень возмещения тарифов на тепло и горячую воду от экономически обоснованных увеличился с 46%, который был до этого, до 62-63%, который есть сейчас ", - прокомментировал А.ПОПОВ.

По его словам, на сегодняшний день мэрия и НКРЭ, которая сейчас принимает решение о повышении цен на тепло и горячую воду, проводят консультации относительно тарифов в столице в связи с увеличением цены на природный газ. Пока такого решения, как заверил А.ПОПОВ, относительно Киева нет.

"Сегодня у нас идут пока консультации с НКРЭ. Мы на соответствующие вещи не выходили в отношении сроков и размеров возможного повышения тарифов ", - сказал А.ПОПОВ.

В том случае, если будет принято решение о повышении уровня тарифов в Киеве, мэрия со своей стороны предложит заявленные уже в СМИ поощрительные меры, в частности, 10% снижения платы за ЖКУ для добросовестных плательщиков.

"Что касается льгот - это моя личная инициатива. Хотел ее реализовать в масштабах Украины, когда работал министром, и обязательно реализую ее в Киеве. Если будет повышение тарифов в Киеве через решение НКРЭ относительно города Киева, то мы предложим свой вариант, позволив ввести эту норму ", - отметил А.ПОПОВ.

Относительно штрафных санкций для должников (пени), он подчеркнул, что это предусмотрено законодательством Украины, и не зависит от муниципалитета. По его объяснению, на соответствующую норму закона некоторое время действовал мораторий, но сейчас она вступила в действие.

По информации А.ПОПОВА, проплата в летние месяцы в Киеве за ЖКУ от населения составляет около 100%. "Но в среднем по году мы имеем приблизительно 91-92% платежей, т.е. стабильно не проплачивает до 10% людей", - проинформировал он.

Связь

“Серые” мобильные начнут отключать осенью

Украинские операторы мобильной связи практически готовы приступить к отключению мобильных телефонов, IMEI-коды которых находятся в „сером” и „черном” списках.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР).

По словам начальника УГЦР Павла СЛОБОДЯНЮКА, до начала процесса отключения „серых” мобильных телефонов и тех телефонов, которые уже находятся в „черном” списке, осталось совсем немного времени, - это произойдет осенью 2010 года.

По его данным, уже четыре из пяти украинских операторов мобильной связи стандарта GSM установили оборудование, позволяющее осуществлять отключение от сети мобильных терминалов, IMEI-коды которых не попали в „белый” список базы данных, которую ведет УГЦР.

«Отключение телефонов неизвестного происхождения и тех, которые были украдены или потеряны владельцами, начнется сразу после завершения настройки необходимого оборудования пятым оператором», - сообщил П.СЛОБОДЯНЮК.

Как известно, процедура отключения предусматривает сначала отправку владельцам телефонов, занесенных в „серый” список (т.е. телефонов, IMEI-коды которых не числятся среди легально ввезенных в Украину и не находятся в «черном» списке) SMS-сообщений с предупреждением о дате отключения. Такие сообщения будут посылаться оператором мобильной связи в соответствии с „серым” или „черным” списками, которые будут предоставлены операторам Украинским государственным центром радиочастот. Если в течение 90 дней с даты получения абонент не сможет подтвердить в УГЦР легальность происхождения мобильного терминала, этот аппарат будет отключен.

Агро

Присяжнюк: причин для роста цен на хлеб нет

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявляет об отсутствии причин для роста цен на хлеб.

Об этом он заявил сегодня в ходе заседания по вопросам обеспечения хлебом Киевской области.

«На сегодняшний день рисков относительно повышения цены на хлеб у нас нет», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Он сообщил, что в текущем году киевские хлеборобы собрали ранних зерновых на уровне 1,1 млн. тонн. При этом, по данным хлебной инспекции, 70% зерна – продовольственное и 30% - фуражное. Для удовлетворения потребностей Киевской области необходимо 260 тыс. тонн продовольственного зерна, поэтому, исходя из данных по уборке урожая области, годовая потребность в зерне Киевской области будет обеспечена полностью.

«В Киевской области достаточно муки, чтобы обеспечить все хлебопекарные комбинаты», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК, добавив, что нет оснований заявлять о том, что в области нет муки и зерна. Он добавил, что для хлебопекарных предприятий, которые не имеют муки, областная администрация через Аграрный фонд подготовила 160 тыс. тонн муки.

«Я не допущу, чтобы в Киеве была цена на хлеб самая высокая в Украине», - подчеркнул А.ПРИСЯЖНЮК.

По данным Киевской ОГА, средние цены на хлеб в области составляют сегодня 4,9 грн. за килограмм из муки высшего сорта, 3,39 грн. за килограмм – первого сорта и 2,76 грн. за килограмм – ржаного.

С производителями зерна, муки и хлеба подписан меморандум

Киевская областная государственная администрация, Государственная инспекция по контролю за ценами в Киевской области, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины, производители зерна, муки, хлеба и хлебобулочных изделий и субъекты оптово-розничной торговли подписали сегодня меморандум об обеспечении стабильной ценовой ситуации на рынке хлеба Киевской области.

Предметом меморандума является координация действий между указанными органами и субъектами рынка для обеспечения стабильной ценовой ситуации на рынке муки, хлеба и хлебобулочных изделий в Киевской области.

Данным меморандумом КОГА берет не себя обязательства содействовать формированию региональных ресурсов продовольственного зерна и поддержки его годового запаса, а также будет способствовать закупке в Аграрном фонде и Госкомрезерве Украины муки для хлебопекарских предприятий в объемах, необходимых для сохранения стабильной ценовой ситуации на рынке хлеба и хлебобулочных изделий. Производители зерна обязаны формировать неснижаемый трехмесячный запас продовольственного зерна и, в соответствии с графиками, реализовывать его хлебопекарским предприятиям по экономически обоснованным ценам.

Производители хлеба и хлебобулочных изделий должны, в частности, на период действия меморандума обеспечить производство социальных видов хлеба по стабильным ценам.

Кроме того, субъекты предпринимательства, которые реализуют муку и хлебобулочные изделия, обязаны, в частности, не превышать граничные размеры торговых надбавок к оптовой цене производителя, установленных распоряжением КОГА (от 21.04.2008 г. №653 «О мерах по регулированию цен на продовольственном рынке Киевской области») и гарантировать недопущение сокращения объемов реализации муки, хлеба и хлебобулочных изделий в розничной сети.

Указанный меморандум подписали председатель КОГА Анатолий ПРИСЯЖНЮК, ряд производителей муки в Киевской области и производители хлеба, в том числе руководители предприятий ОАО «Киевхлеб».