Экологи: российские пожарные как ликвидаторы аварии на ЧАЭС

В условиях аномальной жары и лесных пожаров, охвативших Россию нынешним летом, опасность радиоактивного загрязнения воздуха, по мнению экологов, стала вполне реальной. Прежде всего это связано с тем, что горят леса, которые в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году заражены радиоактивными нуклеидами. Как считает лидер фракции "Зеленая Россия" партии "Яблоко" Алексей Яблоков, в зоне риска находятся и те, кто тушит пожары, и те, кто живет за сотни километров от них, сообщает Немецкая волна.

Пожарные в брянских лесах - это почти ликвидаторы

"Те, кто тушат лесные пожары в радиоактивных лесах, выступают фактически в роли чернобыльских ликвидаторов, - считает Яблоков. - Они не только наглотаются дыма, но и получат такую дозу радионуклеидов, что потом всю жизнь будут страдать от радиационных поражений". Возможность радиоактивного загрязнения в удаленных от эпицентра пожара населенных пунктах эксперт объяснил тем, что огонь поднимает радиоактивные частицы на большую высоту, где они подхватываются воздушными потоками.

По словам Яблокова, такое уже было в 1992 году, когда в Беларуси были огромные пожары, в том числе около атомной станции. Через пять часов после того, как начались пожары, в Вильнюсе, то есть за несколько сотен километров от эпицентра пожара, было отмечено увеличение радиоактивности почти в 100 раз, напомнил эколог.

Согласно официальной информации МЧС России, сейчас брянские леса не горят и, как заверили Deutsche Welle в пресс-службе ведомства, опасности распространения зоны радиационного заражения нет. Руководитель энергетической программы "Гринпис Россия" Владимир Чупров заявил, что отсутствие пожаров еще не означает отсутствие опасности. "По космоснимкам, которые мы накладываем на карту радиоактивно загрязненных лесных территорий, мы четко видим, что пожары там были и риск этих пожаров остается, - отметил эколог. - Сейчас пожаров нет и радиации тоже нет, но то, что пожары были, и то, что в случае их повторения будет и радиация, не вызывает никаких сомнений".

Не так страшен атом, как его экологи малюют

Директор Института безопасного развития атомной энергетики Леонид Большов считает, что экологи сильно преувеличивают ту опасность радиационного заражения территорий и радиационного поражения людей, которая возникает в результате лесных пожаров. По словам эксперта, радиационная обстановка, которая изменяется благодаря вторичному загрязнению в результате лесных пожаров, не изменяет социального статуса населенных пунктов. Экологические последствия на незаселенных территориях оказываются подчас даже ниже "уровня обнаружения".

В качестве доказательства Леонид Большов привел следующие цифры: максимальные дозы, полученные за время тушения пожаров, не превышают 0,1-0,2 процента от среднего уровня естественного радиационного фона за год. Более того, опасность от радиоактивного загрязнения, по словам эксперта, на порядки меньше, чем опасность от дыма и других поражающих факторов лесного пожара.

Другая проблема, о которой заговорили экологи в связи с аномальной жарой и атомной энергетикой, заключается в том, что работа систем безопасности АЭС оказывается, зависит от температуры воды в водоемах.

По словам Чупрова, повышение температуры воды, которая используется для охлаждения реакторов, до 30 градусов и выше в разы повышает риск аварии. Леонид Большов в данном случае пояснил, что речь идет не о проблемах с реакторами. Теплая вода, по словам Большова, если на что-то и влияет, то разве что на работу систем безопасности - но они для того и существуют, чтобы выполнять роль предохранителя и не допускать аварий.

Глобальное потепление - вызов атомной энергетике?

Экологи между тем продолжают настаивать на том, что в нынешнем состоянии атомная энергетика России остается объектом повышенного риска. "Сама ситуация нынешнего лета показывает, что атомный комплекс уязвим и вошел в зону риска, связанную с глобальным изменением климата, - утверждает Владимир Чупров. - Поэтому в перспективе правительство должно принять решение о постепенном сворачивании атомной энергетики, которая показала, что в современных условиях не может обеспечить должного уровня безопасности".

Леонид Большов утверждает, что и в этом случае экологи передергивают. "Я, как профессионал, могу сказать, что это вранье чистой воды. Это вовсе не означает, что нет никакой опасности в атомной энергетики, но если сравнить опасности в атомной энергетике и химическую опасность, то разрешенные уровни по химии приводят к рискам на два, а иногда и на 3 порядка большим, чем разрешенные риски для радиации", - заявил в интервью Deutsche Welle директор института безопасного развития атомной энергетики. Большов не понимает, почему экологи говорят больше о радиации, вместо того чтобы обращать внимание на другие неприятности.

В любом случае обе стороны признают, что именно сейчас радиация не грозит ни россиянам, ни жителям других стран. Огонь удалось побороть, а температурные пики, кажется, сменяются постепенно приближающейся осенней прохладой. Хотя на будущее проблемы радиационной безопасности атомных объектов, наверное, все же надо будет решать с учетом вызова, который бросила человеку природа этим летом.