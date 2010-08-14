Площадь пожаров в России сократилась

Площадь природных пожаров за сутки в России сократилась на 8 тыс. га и сейчас составляет 56,2 тыс. га.

Как сообщили УНИАН в МЧС РФ, сократилось также количество очагов - с 505 до 480.

Заметно улучшилась ситуация и в Московской области. По сравнению со вчерашним днем количество пожаров сократилось почти вдвое - с 29 до 16, семь из которых лесные и 9 - торфяные. Площадь действующих пожаров в Подмосковье сократилась до 84 га.

Уменьшилось число пожаров в Рязанской области - с 20 до 15 очагов, при этом площадь пожаров еще остается там значительной - 3366 га.

В то же время самым проблемным регионом остается Нижегородская область, где действует 73 очага пожаров, хотя их общая площадь сократилась на 10 тыс. га.

На сегодняшний день остаются также на контроле Республика Чувашия и Свердловская область.

За прошедшие сутки авиация МЧС РФ совершила 96 вылетов на тушение пожаров. На очаги возгораний было слито более 4 тыс. тонн огнегасящей жидкости.