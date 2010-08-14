В Нежинской больнице находятся 15 человек

В реанимационном и инфекционном отделениях Нежинской городской больницы с предварительным диагнозом «острая респираторная вирусная инфекция» находятся семь детей и восемь взрослых, госпитализированных из детского дома-интерната.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.

На месте происшествия продолжает работу комиссия Министерства здравоохранения Украины.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Черниговской области.

Как сообщал УНИАН, в Нежинском детском интернате, где живут лица с поражениями центральной нервной системы, 11 августа была зарегистрирована смерть пяти человек. Все умершие в возрасте от 10 до 19 лет.

Нежинской межрайонной прокуратурой по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.137, ч.2 ст.140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей и ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).