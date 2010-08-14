Сегодня православные празднуют Медовый Спас или праздник Маковия, который в церковном календаре называется днем семи мучеников Маккавеев.

С этого дня у верующих начинается Успенский пост, который предшествует одному из наибольших религиозных праздников, - Успению Пресвятой Богородицы. Пост продлится две недели.

В соответствии с источниками христианских богословов, этот праздник был установлен в Византии в 1164 году в честь победы императора Мануила (1143-1180) над иноверцами. В день этой победы перед битвой якобы чудесно заблестела - обновилась - икона Божьей Матери.

Это день Животворящего Креста Господня. В праздничные богослужения были введены обряды вынесения креста, хождения с ним по улицам и торжественного водоосвящения. Вспоминали также семь святых мучеников – братьев Маккавеев (Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл), а также мать их Соломонию (или Саломею) и их учителя Елеазара, которые пострадали за отказ принять язычество и в 166 году до н.э. приняли мученическую смерть.

Традиционно 14 августа в церквях святят воду, цветы и мак. Воду, освященную на Маковия, в народе считают целебной и она ценится не меньше сретенской - считается чрезвычайно полезной.

Медовый Спас совпадает во времени со вторым вырезанием сотов из ульев. На праздник Медового Спаса святили и свежевыкачанный мед и угощали им всю семью.