В Харькове пропал без вести главный редактор газеты «Новый стиль»
14:14, 14 августа 2010Разное
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В редакции на звонки не отвечают
В Харькове пропал без вести главный редактор информационной газеты «Новый стиль» Василий КЛИМЕНТЬЕВ.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области, с заявлением о том, что В.КЛИМЕНТЬЕВ ушел из дома и не вернулся, обратились его близкие родственники.
В ходе проверки установлено, что 11 августа В.КЛИМЕНТЬЕВ выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» серебристого цвета в неизвестном направлении.
Работниками милиции осуществляются все необходимы мероприятия для поиска журналиста.
Газета занимается расследованиями на правовую тематику. В редакции газеты «Новый стиль» на телефонные звонки не отвечают.
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