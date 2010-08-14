В Харькове пропал без вести главный редактор газеты «Новый стиль»

В Харькове пропал без вести главный редактор информационной газеты «Новый стиль» Василий КЛИМЕНТЬЕВ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области, с заявлением о том, что В.КЛИМЕНТЬЕВ ушел из дома и не вернулся, обратились его близкие родственники.

В ходе проверки установлено, что 11 августа В.КЛИМЕНТЬЕВ выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» серебристого цвета в неизвестном направлении.

Работниками милиции осуществляются все необходимы мероприятия для поиска журналиста.

Газета занимается расследованиями на правовую тематику. В редакции газеты «Новый стиль» на телефонные звонки не отвечают.