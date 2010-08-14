«Единый Центр» ввел коллегию лидеров партии

Партия «Единый Центр» отказалась от единоличного лидерства и ввела коллегию лидеров партии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем съезде «Единого Центра».

Отныне «Единый Центр» будет иметь десять лидеров партии: Виктор БАЛОГА, Игорь КРИЛЬ, Виктор ТОПОЛОВ, Игорь ПОПОВ, Василий ПЕТЁВКА, Леся ОРОБЕЦ, Кирилл КУЛИКОВ, Вадим КАРАСЁВ, Владимир БОНДАРЬ, Ростислав ВАЛИХНОВСКИЙ.

Как объяснил на пресс-конференции после съезда И.КРИЛЬ, в коллегии лидеров «Единого Центра» не будет «ни старшего, ни младшего, а все решения будут приниматься консенсусом». «Помните как Папу Римского избирают – пока белый дым не пойдет, никто не выходит», - сказал он.

По словам И.КРИЛЯ, это абсолютно новый подход в украинской политике. По его словам, коллегия лидеров будет готовить решения, которые будет принимать президиум партии.

К этому В.БАЛОГА добавил, что руководитель исполкома партии будет избираться на два месяца и подписывать те решения, которые будут приниматься лидерами партии. «Мы все равны», - сказал В.БАЛОГА о коллегии лидеров.

В свою очередь, В.ПОПОВ отметил, что сегодня партия «Единый Центр» фактически легализовала коллективное принятие решений. «Это предостерегает партию от ошибок, потому что вождизм в партии всегда проигрывает, и это продемонстрировали даже прошлые выборы», - сказал В.ПОПОВ.

Как сказал В.КАРАСЁВ, это новое качество политического процесса в Украине. «Беда Украины – ручное управление, вождизм», - сказал он.

Кроме того, В.БАЛОГА подчеркнул, что целью партии является привести в большую политику новые лица, новых людей. «Никогда не придут новые люди, новые лица, если сверху будет много жиру. Наша задача – это новое поколение», - сказал он.