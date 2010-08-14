Правительство Словакии будет активно поддерживать Украину

Правительство Словацкой Республики активно будет поддерживать стремление Украины на пути европейской интеграции и проведения реформ.

Об этом сказано в утвержденной на этой неделе Народным советом Словакии (парламентом) программе деятельности нового коалиционного правительства этой страны, текст которой имеет в своем распоряжении УНИАН.

В частности, политике в отношении Украины посвящено отдельное положение во внешнеполитическом разделе документа – «Добрососедские отношения, региональная безопасность и сотрудничество».

«Безопасная, экономически прогрессирующая, демократическая и свободная Украина является важным элементом общеевропейской стабильности. Правительство Словацкой Республики будет в дальнейшем активно поддерживать намерения Украины в сфере интеграции и модернизации, которые будут приближать ее к региону безопасности и развития, в которой находится Словацкая Республика», - отмечено в программных принципах словацкого правительства.

Как сказал в комментарии УНИАН ведущий словацкий политический эксперт, президент Института проблем общественных отношений (Братислава) Григорий МЕСЕЖНИКОВ, перспективы, подкрепленные на законодательном уровне словацкой стороной, для развития отношений Украины и Словакии являются вполне позитивными.

«Исходя из имеющегося баланса политических сил, внутриполитической ситуации, которые сформировались после недавних парламентских выборов в Словакии и Чехии, а также в результате победы на президентских выборах нового Президента Польши Бронислава КОМАРОВСКОГО, в этих государствах очертились тенденции усиления влияния политических партий правоцентристской идеологической направленности», - охарактеризовал политолог общую ситуацию в соседнем с Украиной регионе.

По поводу позиции стран региона к Украине политолог выразил мнение, что, в частности, Словакия и Польша, и в меньшей степени Чехия, будут поддерживать все европейские стремления государства и реализацию соответствующих программ сотрудничества в этой сфере, будут пытаться усиливать европейский вектор внешней политики Украины.

В то же время, отметил Г.МЕСЕЖНИКОВ, в Словакии, Чехии и Польше усилится внешнеполитический курс на более тесное сотрудничество с Европейским Союзом и активизация использования преимуществ членства в этой организации.

В связи с этим такую внешнюю, а следовательно, и внутреннюю политику нового руководства этих государств аналитик характеризует как «умеренную европейско-оптимистическую», с четким проевропейским подходом в реализации национальных интересов.