Главное на 14 августа

Министр экономики Украины Василий ЦУШКО считает, что новый кредит Международного валютного фонда был взят на боле жестких условиях, чем предыдущий, однако он нужен был Украине во избежание дефолта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в ходе онлайн-конференции в Киеве.

"После того, как мы пришли к власти в марте, через неделю, если бы Президент и премьер-министр не были патриотами и преследовали только политическую цель, они должны были объявить страну банкротом, полностью: и внутренний, и внешний дефолт. Нам оставили страну с пустой казной на многие годы. Чтобы люди не пострадали, так как нам оставили такое наследство, мы принимаем все меры, в том числе взяли деньги у МВФ", - заявил В.ЦУШКО.

Министр отметил, что кредит Украине нужен для активизации поступления инвестиций, что будет содействовать увеличению валового производства.

В.ЦУШКО отметил, что критика власти за подписание нового меморандума о сотрудничестве с МВФ неоправдана, но признал, что условия предоставления кредита более жесткие, чем ранее.

"Мы попали в такую ситуацию. Заключая с МВФ этот договор, мы заключили его в более худших условиях, чем давали его правительству в 2008 году. Но, извините, если ты не выполнил обязательство и у того же кредитора опять просишь деньги, он тебе диктует (условия). Нас в это загнали бывшие руководители страны, и этот грех на их совести, а не на нашей", - заявил В.ЦУШКО.

"Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ и Николай Янович АЗАРОВ - очень добрые, порядочные люди и патриоты Украины, люди, которые относятся с пониманием к ситуации, в которой находится каждый гражданин Украины», - подчеркнул В.ЦУШКО.

Министерство экономики Украины инициирует внесение изменений в закон о проведении государственных закупок, вступивший в силу с 1 августа т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время онлайн-конференции министр экономики Василий ЦУШКО.

«Есть изъяны у закона. Первое то, что он был написан еще тогда, когда наше правительство не было у власти. Он был компромиссным документом», – отметил министр.

Он подчеркнул, что изъяны в документе остались даже после его доработки с учетом предложений международных экспертов и рабочей группы под руководством вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО.

В.ЦУШКО не стал детально анализировать недостатки закона, отметив, что они проявятся в процессе его применения. «Практика его применения в августе, сентябре, октябре покажет его изъяны», – сказал он.

При этом В.ЦУШКО сообщил, что Минэкономики сейчас работает над внесением изменений в документ.

Кроме того, он сказал, что лично будет инициировать отмену на законодательном уровне необходимости обучения членов тендерных комитетов.

«Это придумали некоторые хитрые люди бизнеса для зарабатывания денег себе в карман. Моя позиция, что сертификат на право быть членом тендерного комитета – это диплом юриста и экономиста», – сказал В.ЦУШКО.

Государственный комитет Украины по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора и Служба безопасности Украины договорились о совместных действиях по предотвращению аварий и несчастных случаев в промышленности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госгорпромнадзора, направления взаимодействия двух служб с целью предотвращения промышленных аварий и групповых несчастных случаев в промышленности обсуждались сегодня на совместном совещании.

По словам председателя Госгорпромнадзора Сергея СТОРЧАКА, вопрос промышленной безопасности – это сфера компетенции и Госгорпромнадзора, и Службы безопасности, поэтому важно объединить усилия двух структур и направить их на предотвращение промышленных аварий и катастроф.

Первое совместное совещание было посвящено вопросам надзора в наиболее травмоопасной угольной отрасли, поскольку количество погибших на шахтах с начала года - 75 горняков, а количество травмированных исчисляется тысячами.

Причина высокого травматизма – отсутствие на шахтах систем управления охраной труда и несоблюдение норм промышленной безопасности – всего 30 из 227 шахт в некоторой степени соответствуют установленным нормам промышленной безопасности.

Для решения проблемы, по мнению специалистов, важным является поиск новых инструментов влияния на владельцев и руководителей угольных шахт, чтобы побуждать их уделять первоочередное внимание вопросам безопасности труда.

В частности, на совещании принято решение, что СБУ будет сообщать не только Госгорпромнадзору, но и администрации угольных предприятий о выявленных предпосылках, которые могут привести к производственным авариям и травмированию людей.

Кроме этого, Госгорпромнадзор и СБУ договорились о налаживании более оперативного обмена информацией, проведении совместных проверок, а также совместных обследованиях наиболее опасных участков на шахтах - проходных забоев и лав.

Также накануне Дня шахтера (будет праздноваться в конце августа) принято решение для недопущения несчастных случаев на шахтах провести в шахтерских регионах - Донецкой, Луганской, Львовской и Волынской областях - общие совещания с участием специалистов Госгорпромнадзора, СБУ и руководства шахт с целью проведения профилактических действий и налаживания дальнейшего взаимодействия по снижению производственного травматизма в угольной отрасли.

Государственный комитет лесного хозяйства считает необходимым существенно увеличить штрафы за поджоги лесов, вплоть до несения виновниками уголовной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил глава Госкомлесхоза Украины Николай ШЕРШУН.

По его словам, Верховная Рада Украины пока отклонила такое предложение. Но, тем не менее, Госкомлесхоз планирует к концу сентября подготовить собственные дополнения к законам, которыми «по крайней мере раз в десять усилить ответственность».

«Сегодня люди не понимают всей серьезности происходящего. Ущерб, который они наносят, разжигая в лесу огонь, несравним с той ответственностью, которая предусмотрена в нашем законодательстве», - сказал Н. ШЕРШУН.

По его словам, имеются примеры преднамеренного поджога лесов.

«Люди в каждом дворе жгут стерню и сухую траву. Дым, который идет от этого, опасен для здоровья человека. Существует закон, который запрещает сжигать стерню и сухую растительность. Но люди не понимают, и дальше жгут. За границей вы нигде не увидите подобного», - сказал Н. ШЕРШУН.

Кроме этого, он отметил, что на сегодня уже пострадавло 900 га леса. А вместе со степью это около 5 тыс. га.

«Несколько дней назад пара экстремалов на вершине горы разожгла костер, который спровоцировал пожар, но, к счастью, неподалеку был вертолет, который высадил туда десант и сумел своевременно погасить огонь», - сказал Н. ШЕРШУН.

Также он напомнил, что сегодня существует запрет на охоту на пернатых, поскольку «каждый выстрел несет угрозу поджога сухой травы, которая сейчас равна пороху». По его словам, в Закарпатской области сотрудники комитета переведены на круглосуточное дежурство.

Харьков и Харьковскую область сегодня утром накрыл смог.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Харьковской области, смог вызван пожарами на торфяниках в Воронежской и Рязанской областях России.

В ГУ МЧС заверяют, что угрозы для жизни и здоровья людей смог не представляет.

На территории Харьковской области больших лесных пожаров нет. Возникают небольшие возгорания сухой травы и хвойной подстилки, которые спасатели ликвидируют в кратчайшие сроки. Пожарная ситуация в Харьковской области находится под контролем, сказано в сообщении.

Министерство торговли Беларуси объявило о намерении сократить импорт пива, в первую очередь из Украины.

До 2015 года в Беларуси запланировано уменьшить долю импортного пива с 30% до 5%, при том, что сейчас только украинское пиво держит 10% на белорусском рынке, передает радио «Свобода».

Правительство Беларуси высказывает пожелание, чтобы вместо заграничного белорусы пили отечественное пиво, на что направлена общегосударственная кампания так называемого импортозамещения – для сохранения валюты и поддержки национального производителя.

Торговля между Украиной и Беларусью ведется в свободно конвертированной валюте, хотя в прошлом году существовали договоренности между национальными банками об использовании в торговле и национальных валют, но их не так быстро можно реализовать, отмечает радиостанция.

Относительно украинского пива, то власти Беларуси не первый год обвиняют его импортеров в демпинговых ценах.

Сейчас правительство Беларуси собирается ввести процедуру лицензирования импорта украинского пива.

В апреле этого года белорусский концерн «Госпищепром» заставил украинских производителей пива поднять цены на своем рынке на 11%. Украинские импортеры были вынуждены подписать соответствующие ценовые соглашения с белорусским государственным концерном, и теперь украинское пиво в Беларуси продается дороже, чем в Украине, и дороже, чем белорусское пиво, сообщает радио «Свобода».

(УНИАН)