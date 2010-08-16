В Нежине госпитализированы еще двое детей

Сегодня ночью в инфекционное отделение Нежинской городской больницы с диагнозом “острая респираторная вирусная инфекция” госпитализированы еще двое детей из местного дома-интерната.

Как сообщает МЧС, в связи со стабилизацией состояния здоровья из больницы выписаны три воспитанника интерната.

По состоянию на 7.00 понедельника в реанимационном и инфекционном отделениях находятся на лечении в удовлетворительном состоянии 13 лиц (9 детей и 4 взрослых), которые были госпитализированы на протяжении 11-16 августа. На месте события продолжает работу комиссия Министерства здравоохранения Украины.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Черниговской области.