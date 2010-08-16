Путин приказал готовиться к дождям

Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил членам правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций предпринять все необходимые меры в связи с прохождением холодного фронта в регионах Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов, сообщили в пресс-службе правительства.

"Даны поручения по скорейшей ликвидации последствий прохождения холодного фронта и восстановлению электроснабжения населенных пунктов в Северо-западном федеральном округе, обеспечению бесперебойной работы медицинских и социальных учреждений", - цитирует пресс-службу РИА "Новости".

Над территорией Ленинградской области в воскресенье прошел грозовой фронт, сопровождаемый шквалами ветра. Произошли веерные отключения электроснабжения в семи районах. Поваленные деревья затруднили движение по автодорогам, прервалось движение около 50 поездов.