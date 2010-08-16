Анонс на 16 августа
10:33, 16 августа 2010Разное
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Заседание Правительственного комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношенийТЕСТ огласит результаты исследования безопасности средств для похудения
Состоится заседание Правительственного комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.
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Центр Экспертиз ТЕСТ проведет пресс-конференцию по результатам исследования безопасности средств для похудения. Было исследовано 10 самых продаваемых марок.
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У приміщенні Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва відбудеться прес-конференція на тему: «Нові умови для бізнесу: 2/3 видів дозволів буде скасовано». Участь у прес-конференції візьме заступник голови Держкомпідприємництва Галина Яцишина.
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