Определены виды деятельности, которые нельзя начинать по декларациям

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства подготовил проект постановления, в котором определяется список видов деятельности, которые нельзя начинать по декларативному принципу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель председателя комитета Галина ЯЦИШИНА.

В частности, проект правительственного постановления «Об утверждении списка определенных действий по осуществлению хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельности, которые не могут вестись на основании предоставления декларации», разработанный Госкомпредпринимательства, включает 91 вид разрешений. В комитете утверждают, что данный список будет сокращен ориентировочно до 68. На сегодня законодательством предусмотрено 227 видов документов разрешительного характера.

Проектом постановления предусматривается, что на основании декларативного принципа нельзя начинать деятельность в таких отраслях, как производство молока, молочных продуктов и молочного сырья, производство семян, переработка нефти, работы по обогащению полезных ископаемых, ввоз на территорию страны животных, продуктов животного происхождения и т.д. Всего документом предлагается определить более 90 видов хоздеятельности, которые не будут подпадать под декларативный принцип.

Как сообщал УНИАН, 7 июля 2010 года Верховная Рада приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» об осуществлении хозяйственной деятельности на основании подачи декларации. За принятие данного решения проголосовали 272 народных депутата из 417, зарегистрированных в сессионном зале. Данный закон вступает в силу со дня его опубликования.

Закон устанавливает право субъектов хозяйствования на проведение определенных действий на основании предоставления декларации, распространяется на все виды деятельности, не запрещенные законом. Перечень видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться на основании предоставления декларации, в 30-дневный срок определяется Кабинетом Министров.

Законом предусмотрено, что «…в случае неутверждения правительством на протяжении месяца со дня опубликования перечня определенных действий по осуществлению хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельности, которые не могут вестись на основании предоставления декларации, субъект хозяйствования имеет право на ведение хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельности по предоставлению декларации».