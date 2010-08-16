Главное на 16 августа (день)

Финансы

Министр экономики Украины Василий ЦУШКО называет нынешние социальные льготы непосильным багажом для государства, поэтому выступает за их монетизацию.

Об этом министр заявил в ходе видео-онлайн-конференции в издательстве «Аргументы и факты».

«В Киеве льготами на проезд может воспользоваться каждый гражданин, потому что тут ходит транспорт, а в селе гражданин не может воспользоваться, потому что там частные автобусы. Нужно монетизировать льготы – выдавать их деньгами. Тогда этот человек проедет в автобусе», - отметил В.ЦУШКО.

«Условно получают все льготы, но это обман. Все знают, что у нас медицина платная, хотя в конституции написано, что она бесплатная. Мы придем к ситуации, когда будем защищать неплатежеспособных граждан», - подчеркнул министр.

«С точки зрения рыночной стратегии – нужно чтобы платили все, а бедным помогать. Нужно, чтобы общество поняло, что цена не может быт одна для всех», - сказал министр.

В.ЦУШКО также напомнил о решении Кабинета министров повысить субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг с 14 июля, сообщив, что пока не все, кому такие субсидии положены, обратились за государственной помощью.

«Есть еще один парадокс – запад оформляет 100% положенных субсидий, а остальные регионы – 60-70% положенных субсидий, - отметил чиновник и добавил: - Когда все будут платить все, у нас исчезнет экономика кривых зеркал. Все знают, что законодательно льготы на 300 млрд грн – это невыполнимо».

Он призвал граждан не слушать критику решений правительства, а идти оформлять субсидии.

Кабинет Министров Украины в 2010 году оставил размер одноразовой помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, после достижения 18-летнего возраста на уровне 2009 года - 1590 грн.

Текст соответствующего постановления правительства (№703, 11 августа 2010 года) размещен на Правительственном портале.

Справка УНИАН. Размер одноразовой помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, после достижения 18-летнего возраста, на уровне 1590 грн. был установлен Кабинетом Министров Украины в 2008 году.

Согласно порядку предоставления такой одноразовой помощи, ее размер ежегодно устанавливается правительством на основании информации Министерства образования и науки о количестве в Украине детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Средства для выплаты одноразовой помощи предусматриваются в государственном бюджете в соответствии с объемами межбюджетных трансфертов районным бюджетам, бюджетам городов республиканского (АРК) и городов областного значения и бюджетам Киева и Севастополя на финансирование образования.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,8822 грн./долл., продают – по 7,9069 грн./долл. Курс покупки/продажи практически не изменился по сравнению с 13 августа – курс покупки вырос на 0,1554%, курс продажи – на 0,0245%, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,8600-7,8930 грн./долл., по продаже – в пределах 7,8990-7,9100 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках снизился на 0,34%, продажи — на 0,99% и составляет 10,0161/10,1679 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,9500-10,1000 грн./евро, по продаже – в пределах 10,1200-10,3000 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 13 августа, вырос на 0,2% и сегодня составляет 0,2505 грн./рубль, продажи – повысился на 0,7% – до 0,2588 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2480-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2560-0,2630 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева вырос на 0,12% и составляет 7,8798 грн./долл., курс продажи снизился на 0,01% – до 7,9041 грн./долл.

Предложения столичных коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,8600-7,8920 грн./долл., по продаже – в пределах 7,8990-7,9140 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня снизился на 0,23% и сегодня составляет 10,0267 грн./евро, продажи – на 0,97% – до 10,1701 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,9000-10,1000 грн./евро, по продаже – в пределах 10,1290-10,2700 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы вырос на 0,16%, по сравнению с 13 августа, и сегодня составляет 0,2504 грн./рубль, продажи – повысился на 0,7% – до 0,2588 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2560-0,2650 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/7,91 грн., евро – 9,9/10,2 грн., рубль – 0,235/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,875/7,915 грн., евро – 9,700/10,350 грн., рубль – 0,250/0,264 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,867/7,904 грн., евро – 9,950/10,30 грн., рубль – 0,253/0,261 грн.

Новости ТЭК

По данным оперативного мониторинга, по состоянию на 14 августа 2010 года предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) рассчитались с ДК «Газ Украины» за потребленный с 1 октября 2009 года природный газ на 77%, сумма задолженности предприятий ТКЭ перед компанией за этот период превышает 2,3 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что наибольшие долги за газ за период с 1 октября 2009 остаются у предприятий ТКЭ Донецкой (473 млн. грн.), Днепропетровской (333 млн. грн.), Луганской (273 млн. грн.), Харьковской (231 млн. грн.) и Одесской (133 млн. грн.) областей.

По состоянию на 14 августа т.г. долг столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» превышает 1,94 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 году – 55%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2009 года природный газ стабильно демонстрируют предприятия ТКЭ Луганской (47%), Закарпатской (47%), Житомирской (61%) областей и Севастополя (56%).

Полностью рассчитались за потребленный природный газ теплоэнергетические предприятия Николаевской области, Черновицкой – на 96%, Полтавской – на 95%.

ДК «Газ Украины» отмечает, что при наличии у предприятий ТКЭ задолженности за потребленный с 1 октября года природный газ договора на снабжение природного газа в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. заключаться не будут и, соответственно, не будут выделяться плановые объемы природного газа.

ДК «Газ Украины» также предупреждает, что в случае несоблюдения дисциплины расчетов за потребленный газ компания будет поднимать перед руководством местных органов власти вопрос о смене менеджмента теплоснабжающих предприятий.

Значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ усложняет аккумуляцию Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ, а также подготовку к новому отопительному сезону 2010-2011 гг.

Транзит природного газа по территории Украины в январе-июле 2010 года увеличился на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, транзит нефти по территории Украины в январе-июле т.г. сократился на 33,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Также в сообщении сказано, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в январе-июле увеличилась на 19,7%, а нефти – сократилась на 23,9%.

Госкомстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

Аномальная жара и пожары

В Черниговской области горит торфяник на площади 25 га.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, пожар произошел вблизи с. Кукшин Нежинского района. Его причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пожар локализован, однако его ликвидация продолжается.

Кроме того, в области продолжается тушение пожаров на торфяниках вблизи сел Сядрино Корюковского района, Сухиня Бобровицкого района, Ловинь и Добрянка Репкинского района. Торфяники горят на общей площади свыше 2 га. Согласно выводам спасателей, во всех случаях пожары вызванные неосторожностью при обращении с огнем.

Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил членам правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций предпринять все необходимые меры в связи с прохождением холодного фронта в регионах Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов, сообщили в пресс-службе правительства.

"Даны поручения по скорейшей ликвидации последствий прохождения холодного фронта и восстановлению электроснабжения населенных пунктов в Северо-западном федеральном округе, обеспечению бесперебойной работы медицинских и социальных учреждений", - цитирует пресс-службу РИА "Новости".

Над территорией Ленинградской области в воскресенье прошел грозовой фронт, сопровождаемый шквалами ветра. Произошли веерные отключения электроснабжения в семи районах. Поваленные деревья затруднили движение по автодорогам, прервалось движение около 50 поездов.

Ситуация в Нежине

Сегодня ночью в инфекционное отделение Нежинской городской больницы с диагнозом “острая респираторная вирусная инфекция” госпитализированы еще двое детей из местного дома-интерната.

Как сообщает МЧС, в связи со стабилизацией состояния здоровья из больницы выписаны три воспитанника интерната.

По состоянию на 7.00 понедельника в реанимационном и инфекционном отделениях находятся на лечении в удовлетворительном состоянии 13 лиц (9 детей и 4 взрослых), которые были госпитализированы на протяжении 11-16 августа. На месте события продолжает работу комиссия Министерства здравоохранения Украины.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Черниговской области.

(УНИАН)