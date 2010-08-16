Анонс на 17 августа

Состоится пресс-завтрак, посвященный анализу нынешнего состояния жилищно-коммунального хозяйства в Украине и обсуждению предложений партии «Сильная Украина» по реформированию ЖКХ. Организатор - ПП “Сильная Украина”.

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Аукцион по Прикарпатьеоблэнерго на Украинской бирже.

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Активисты Федерации профсоюзов Украины будут пикетировать представительство Международного валютного фонда в Украине в связи с вмешательством МВФ во внутреннюю социальную политику государства.

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция одной из крупнейших структур шоу-бизнеса в СНГ TALANT Group, посвященная началу борьбы с «сувенирным» пиратством. Участники: Борис Бронштейн - президент TALANT Group, Дмитрий Покровский - партнер ЮФ «Покровский, Левковский и партнеры» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция на тему: «Экологическое состояние водоемов после жары». Участники: директор Института водохозяйственных экологических проблем Анатолий Яцик и старший научный сотрудник отдела экологии водоемов Института гидробиологии НАН Украины Юрий Плигин.

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Пресс-конференция на тему: «Осенние перспективы оздоровления газового сектора Украины». Участники: Александр Нарбут, независимый эксперт по энергетическим вопросам и др.

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Пресс-конференция донецкого городского председателя Александра Лукьянченко на тему: «Подготовка Донецка к Евро-2012».

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В рамках ежегодной общегосударственной выставочной акции «Барвиста Україна» и Всеукраинского конкурса-выставки «Лучший отечественный товар года» состоится круглый стол на тему: «Влияние нового Налогового Кодекса Украины на бизнес-среду» при участии руководства ГНА, руководителей облгосадминистраций и представителей деловых структур, которые будут обсуждать пути реформирования налоговой системы, принятия и обобщения предложений к проекту Налогового Кодекса Украины.

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Под председательством министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрия Хиврича состоится в режиме аудиосвязи селекторное совещание с регионами по вопросам состояния подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, городского электротранспорта и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2010/11 гг. и др. вопросы

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УНИАН