Площадь пожаров в России за сутки сократилась на 7 тыс. га

Площадь природных пожаров на территории России за минувшие сутки сократилась более чем на 7 тысяч гектаров, сообщает k2kapital.

В Управлении информации МЧС отметили: "Продолжают действовать 494 очага природных пожаров, общая площадь которых превышает 45,8 тыс га. По сравнению с минувшими сутками число очагов сократилось на 4, а общая площадь более чем на 7 тыс га", - сообщили в МЧС.

К настоящему времени локализовано 306 очагов возгораний, продолжает действовать 36 крупных очагов на общей площади свыше 32,3 тысяч га.

В борьбе с огнем задействованы более 166 тысяч человек и 26,5 тыс единиц техники. Помощь в тушении очегов пожаров оказывают 515 пожарных из-за рубежа и 9 иностранных воздушных судов.

Москву накроет гроза с градом

Столичные синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий в ближайшие часы в Москве и Московской области.

Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометеобюро Москвы и Московской области с 12:00 ожидаются ливни, местами сильные, а также гроза и град.

"Ухудшение погоды будет сопровождаться сильным ветром, порывы которого могут превышать 15-17 м/с", - заявил собеседник агентства.

Как сообщили в комплексе городского хозяйства столицы всем городским службам предписано принять все необходимые меры для устранения возможных последствий ненастья в городе.