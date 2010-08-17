Тони Блер отказался от гонорара за свою книгу

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр объявил, что отказывается от гонорара за свою книгу «Путешествие» и передает его Британскому королевскому легиону, сообщает «Би-Би-Си».

Британский королевский легион поддерживает ветеранов королевских вооружённых сил, членов их семей, а также родственников погибших военнослужащих.

Это будет крупнейший дар за всю историю легиона – Тони Блэр передаст в организацию £5 млн.