Тони Блер отказался от гонорара за свою книгу
09:37, 17 августа 2010Разное
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5 млн. фт. стерлингов Британскому королевскому легиону
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр объявил, что отказывается от гонорара за свою книгу «Путешествие» и передает его Британскому королевскому легиону, сообщает «Би-Би-Си».
Британский королевский легион поддерживает ветеранов королевских вооружённых сил, членов их семей, а также родственников погибших военнослужащих.
Это будет крупнейший дар за всю историю легиона – Тони Блэр передаст в организацию £5 млн.
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