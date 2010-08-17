Клюев: В Кабмине осенью возможны отставки

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ не исключает, что осенью в составе Кабинета Министров произойдут некоторые изменения.

Об этом он заявил вчера в эфире "5 канала".

«Может быть, какие-то отставки будут, может быть, какие-то назначения будут. Но в целом, я думаю, что правительство будет работать», – сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что для смены руководства правительства сегодня нет никаких предпосылок – коалиция работает продуктивно. «Сейчас в коалиции и Верховной Раде я не вижу каких-то больших проблем, чтобы были какие-то потрясения», – заявил вице-премьер.

По его словам, также в парламенте нет серьезного противостояния между коалицией и оппозицией: между ними сложились «цивилизованные» отношения.

«Предпосылок к тому, чтобы поменять руководство правительства и в целом правительство, я не вижу», – отметил А.КЛЮЕВ.