Украина мобилизована на борьбу с пожарами

Украина полностью мобилизована на борьбу с пожарами. Об этом первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил в эфире «5 канала».

По его словам, последние несколько дней Украина переживает пик жары.

«Пиковый момент сейчас проходит. На большей территории Украины более 35 градусов», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что наиболее сложная и пожароопасная ситуация сложилась на юго-востоке страны.

Ежедневно, по данным первого вице-премьера, в Украине происходит 240-250 пожаров – горят леса, стерня на полях, торфяники и жилые дома. Однако правительство и региональные власти готовы к быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации, подчеркнул А.КЛЮЕВ. Для этого, отметил он, в каждом районе созданы специальные штабы, к тушению пожаров привлекается личный состав Вооруженных сил.

«Мы сейчас мобилизованы на 100%», - сказал А.КЛЮЕВ.

По его словам, с помощью спутников дистанционного зондирования Земли специалисты имеют возможность вовремя фиксировать очаги пожаров.

«Благодаря этой системе мы можем отправлять технику, чтобы тушить пожары в зачаточном состоянии», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также подчеркнул, что, несмотря на большое количество пожаров, ущерб от них минимальный.

Кроме того, А.КЛЮЕВ также отметил, что правительство и местные власти готовы к эвакуации людей из опасных районов в случае возникновения пожаров. Однако он надеется, что такая необходимость не возникнет.