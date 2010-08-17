Newsweek: Украина лучше России

Финляндия признана "лучшей страной мира" в рейтинге американского общественно-политического журнала Newsweek. Украина заняла в нем 49-е место, обогнав Россию (51-е), и Беларусь (56е).

Всего журнал сравнил 100 стран из разных регионов по пяти позициям: здравоохранение, динамизм экономики, образование, политическая обстановка и качество жизни, сообщает NEWS.ru. В тройку лидеров вошли Финляндия, Швейцария и Швеция. Также в первой десятке расположились Австралия, Люксембург, Норвегия, Канада, Нидерланды, Япония и Дания. Соединенные Штаты в списке 11-е.

Худшими среди 100 стран признаны Буркина-Фасо, Нигерия и Камерун.

Самая лучшая система здравоохранения, по мнению Newsweek, - в Японии, что положительно сказывается на средней продолжительности жизни граждан - 82 года. Кроме того, Япония, по версии Newsweek, занимает первое место среди крупных стран в области образования и четвертое по качеству жизни.

Австралия также признана страной с лучшим качеством жизни, но уже среди средних стран.

Самой грамотной страной в своей категории признана Албания. Среди стран с низким уровнем дохода в Албании являются грамотными 99% населения. Такой же результат отмечен в Украине.

Между тем среди крупных стран наиболее грамотной признана Япония, хотя эта страна тратит на образование только около 3,5% своего ВВП, в то время, как США - более 5%.

Украина также признана страной с наиболее высоким уровнем жизни среди стран с низким уровнем дохода. В той же категории, но среди средних стран, побеждает Куба, а среди средних и крупных - Австралия и Германия.

Несмотря на то, что население Сингапура составляет чуть больше половины Нью-Йорка, эта страна получает звание "самой динамичной в области экономики". Эксперты журнала связывают это с открытостью местной экономики, низкими налогами, а также низким уровнем коррупции.

Лучшими по политической обстановке признаны: среди стран с низким уровнем дохода - Гана, средним - Польша. Также победителями по данной позиции стали Австралия (в категории средних стран) и Германия (в категории крупных стран).