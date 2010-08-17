Профсоюзы пикетируют представительство МВФ

Федерация профсоюзов Украины выступила с протестом против требования Международного валютного фонда повысить пенсионный возраст для женщин.

Как передает корреспондент УНИАН, под стенами Представительства МВФ в Киеве собралось около 100 пикетчиков от ФПУ.

Члены профсоюзов считают, что МВФ вмешивается во внутреннюю политику Украины. Лидеры профсоюза выступают против повышения цен на газ, «замораживания» зарплат, введения штрафов за задержку оплаты коммунальных услуг, повышения пенсионного возраста для женщин на 5 лет, что, по их словам, может оставить без работы подрастающее поколение специалистов.

Федерация профсоюзов Украины требует от МВФ провести совместные консультации с правительством Украины и представителями всеукраинских профсоюзов для обсуждения условий кредитования и снятия социальных ограничений. «Мы хотим, чтоб во время первого этапа мониторинга МВФ в Украине, который будет проводиться в ноябре, изменились условия кредитования, и требуем снятия социальных ограничений, в частности - повышения пенсионного возраста. Это неконституционный акт, что противоречит статье 22 Конституции Украины» - заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Сергей УКРАИНЕЦ.

Справка УНИАН. Исполнительный комитет Международного валютного фонда одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. дол. «на помощь власти при проведении реформ и на экономическое урегулирование». Кредит рассчитан на 29 месяцев.

2 августа с. г. вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сообщил, что Украина получила первый транш нового кредита Международного валютного фонда в размере 1,89 млрд. дол. По его словам, из этой суммы 1 млрд. дол. будет направлен на покрытие дефицита государственного бюджета. «Из этих денег миллиард пойдет на финансирование дефицита бюджета, а 890 млн. – в валютные резервы Нацбанка», – сказал он.

По словам вице-премьера, второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.

В частности, Украина взяла обязательство перед Международным валютным фондом постепенно повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет «с целью разрешения структурных проблем в имеющейся пенсионной системе, уменьшения дефицита Пенсионного фонда». Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2010 год с дефицитом почти 27 млрд. грн.

Министр экономики Украины Василий ЦУШКО считает, что новый кредит Международного валютного фонда был взят на боле жестких условиях, чем предыдущий, однако он нужен был Украине во избежание дефолта.