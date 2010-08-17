Площадь лесных пожаров в России сократилась в 2 раза

Площадь природных пожаров в России за минувшие сутки сократилась в 2 раза, с 45,8 тыс. до 22,7 тыс. га, сообщает РБК.

Как сообщили в управлении информации МЧС России, полностью удалось потушить пожары в Воронежской области. Кроме того, возгорания практически ликвидированы в Республике Мордовии: их площадь сократилась с 1 тыс. до 65 гектаров.

Существенно уменьшилась площадь возгорания в Нижегородской области - на 2,3 тыс. га. Продолжают сокращаться площади пожаров в Кировской (на 100 га), Рязанской (на 200 га), Владимирской (более чем на 110 га) областях и в Республике Марий Эл (на 200 га).

Площадь природных пожаров в Московской области доведена до 33,6 гектаров. В настоящее время в регионе действуют 8 лесных и 6 торфяных пожаров. На контроле МЧС России продолжают оставаться Нижегородская, Рязанская, Московская области, Республика Мордовия, а также Свердловская область, где в настоящее время зарегистрировано 123 очага пожаров. Их площадь за сутки уменьшилась с 24 тыс. до 6 тыс. гектаров, однако огнем охвачены 2 заповедника – Висимский и "Денежкин Камень".

К тушению природных пожаров на территории России привлечены 166 тыс. 120 человек и 26 тыс. 572 единицы техники.