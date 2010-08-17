Главное на 17 августа (день)

Хроника дня

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Актуально

Профсоюзы пикетируют представительство МВФ

Федерация профсоюзов Украины выступила с протестом против требования Международного валютного фонда повысить пенсионный возраст для женщин.

Под стенами Представительства МВФ в Киеве собралось около 100 пикетчиков от ФПУ.

Члены профсоюзов считают, что МВФ вмешивается во внутреннюю политику Украины. Лидеры профсоюза выступают против повышения цен на газ, «замораживания» зарплат, введения штрафов за задержку оплаты коммунальных услуг, повышения пенсионного возраста для женщин на 5 лет, что, по их словам, может оставить без работы подрастающее поколение специалистов.

Федерация профсоюзов Украины требует от МВФ провести совместные консультации с правительством Украины и представителями всеукраинских профсоюзов для обсуждения условий кредитования и снятия социальных ограничений. «Мы хотим, чтоб во время первого этапа мониторинга МВФ в Украине, который будет проводиться в ноябре, изменились условия кредитования, и требуем снятия социальных ограничений, в частности - повышения пенсионного возраста. Это неконституционный акт, что противоречит статье 22 Конституции Украины» - заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Сергей УКРАИНЕЦ.

Украина мобилизована на борьбу с пожарами

Украина полностью мобилизована на борьбу с пожарами

Об этом первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил в эфире «5 канала».

По его словам, последние несколько дней Украина переживает пик жары.

«Пиковый момент сейчас проходит. На большей территории Украины более 35 градусов», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что наиболее сложная и пожароопасная ситуация сложилась на юго-востоке страны.

Ежедневно, по данным первого вице-премьера, в Украине происходит 240-250 пожаров – горят леса, стерня на полях, торфяники и жилые дома. Однако правительство и региональные власти готовы к быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации, подчеркнул А.КЛЮЕВ. Для этого, отметил он, в каждом районе созданы специальные штабы, к тушению пожаров привлекается личный состав Вооруженных сил.

«Мы сейчас мобилизованы на 100%», - сказал А.КЛЮЕВ.

По его словам, с помощью спутников дистанционного зондирования Земли специалисты имеют возможность вовремя фиксировать очаги пожаров.

«Благодаря этой системе мы можем отправлять технику, чтобы тушить пожары в зачаточном состоянии», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также подчеркнул, что, несмотря на большое количество пожаров, ущерб от них минимальный.

Кроме того, А.КЛЮЕВ также отметил, что правительство и местные власти готовы к эвакуации людей из опасных районов в случае возникновения пожаров. Однако он надеется, что такая необходимость не возникнет.

Клюев: В Кабмине осенью возможны отставки

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ не исключает, что осенью в составе Кабинета Министров произойдут некоторые изменения.

Об этом он заявил вчера в эфире "5 канала".

«Может быть, какие-то отставки будут, может быть, какие-то назначения будут. Но в целом, я думаю, что правительство будет работать», – сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что для смены руководства правительства сегодня нет никаких предпосылок – коалиция работает продуктивно. «Сейчас в коалиции и Верховной Раде я не вижу каких-то больших проблем, чтобы были какие-то потрясения», – заявил вице-премьер.

По его словам, также в парламенте нет серьезного противостояния между коалицией и оппозицией: между ними сложились «цивилизованные» отношения.

«Предпосылок к тому, чтобы поменять руководство правительства и в целом правительство, я не вижу», – отметил А.КЛЮЕВ.

Экономика

Украина наращивает промышленное производство

В Украине рост промышленного производства в июле текущего года против июля 2009 года составил 6,4%, в январе-июле 2010 года к аналогичному периоду 2009 года – 11,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в июле т.г. по сравнению с июнем рост промпроизводства составил 2,9%.

Рост объемов промпроизводства в июле т.г. против июля 2009 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – спад 0,6% (к июню т.г. – рост 0,9%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 4,8% (к июню т.г. – рост 4,2%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – спад 4,8% (к июню т.г. – спад 1,7%).

В легкой промышленности зафиксирован спад объемов производства на уровне 1,9% (к июню т.г. – спад 6,2%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – спад 0,5% (к июню т.г. – спад 5,8%), в производстве кожи, изделий из нее – спад 7,7% (к июню т.г. – спад 7,5%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в июле т.г. по сравнению с июлем 2009 года спад производства составил 6,5% (к июню т.г. – рост 1,1%); в машиностроении зафиксирован рост на уровне 38,4% (к июню т.г. – рост 2%).

ТЭК

"Прикарпатьеоблэнерго» продали по стартовой цене

Инвестиционная компания ООО «Магнум Капитал» сегодня в ходе аукциона на Украинской бирже приобрела 25,021-процентный государственный пакет акций ОАО «Прикарпатьеоблэнерго».

Госпакет акций «Прикарпатьеоблэнерго» был приобретен покупателем по его стартовой цене 86 млн. 364 тыс. грн. Начальная цена одной акции выставляемого на продажу пакета акций ОАО «Прикарпатьеобэнерго» составил 3,3306 грн.

Реализованный госпакет облэнерго был выставлен на торги единым лотом. Всего в торгах принимала участие одна компания – «Магнум Капитал». По информации присутствующего на торгах представителя Фонда государственного имущества Украины, вторая из подавших заявку на участие в аукционе компаний – инвестиционная компания «Конкорд Капитал» не была допущена к торгам, поскольку не уплатила гарантийный взнос.

Как сообщил после окончания торгов представитель компании-покупателя, на данный момент компания приобрела госпакет акций облэнерго для себя, однако в дальнейшем он не исключил возможности его перепродажи.

Украина планирует увеличить добычу газа в 1,5 раза

Украина планирует за три года увеличить собственную добычу газа в 1,5 раза – до 30 млрд. кубометров.

Об этом заявил вчера в эфире «5 канала» первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Сейчас мы добываем в пределах 20 млрд. кубов. Я думаю, года через три мы увеличим объем добычи в полтора раза. Хотя бы 30 млрд. кубов мы должны добывать в Украине», – сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что такой объем газа сможет удовлетворить потребность в нем населения и предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Также А.КЛЮЕВ отметил, что необходимо обеспечить рентабельность нефте- и газодобывающих компаний на уровне 8-12%, чего можно достичь, в частности, благодаря повышению тарифа на газ для населения.

«Необходимо приводить все в соответствие, чтобы хотя бы нефте- и газодобывающие компании работали на уровне рентабельности 8-12%. Поэтому и приводятся цены в соответствие», – сказал первый вице-премьер.

Кроме того, он сообщил, что Украина работает над организацией добычи на своей территории сланцевого газа.

Финансы

Экономист: Нацбанк не желает дальнейшего укрепления гривни

Национальный банк Украины на данный момент полагает, что гривня уже достаточно укрепилась, и дальнейшее ее усиление нежелательно.

Такое предположение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что с момента начала интервенций центробанка в поддержку доллара в конце февраля 2010 года курс изменился лишь на 1%: с 7,98 до 7,89 грн./долл. По мнению экономиста, НБУ будет продолжать следовать политике де-факто фиксированного курса до конца 2010 года, и существенных колебаний по паре гривня-доллар в этом году вряд ли можно ожидать.

Как отметил А.БЛИНОВ, в понедельник, 16 августа, Нацбанк присутствовал на валютном рынке с заявкой на покупку доллара по курсу 7,89 грн./долл., и игроки рынка продолжали придерживаться данного ориентира. Межбанковский валютный рынок закрылся котировками 7,8903-7,8908 грн./долл., и курс украинской валюты к американской не изменился, сказал экономист.

Строительство

«Эрсте Банк»: рынок жилья сократится минимум на 20%

Рынок жилой недвижимости к началу 2011 года сократится по меньшей мере на 20%, если ситуация с кредитованием останется неизменной.

Такой прогноз содержится в аналитическом отчете «Эрсте Банка», переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, основной причиной такого спада является отсутствие покупательной способности, что обусловлено в основном ограниченными возможностями финансирования спроса. Когда уровень цен удовлетворит спрос, аналитики «Эрсте Банка» ожидают, что рынок недвижимости начнет стабилизироваться. Предполагается, что это может произойти в 2012 году.

В течение последних двух лет только около 10% покупателей смогли сразу заплатить полную стоимость покупки, все остальные сделки проводились с использованием кредитных средств, говорится в отчете.

Аналитики подчеркивают, что недавний спрос на жилую недвижимость, который стабилизировал рынок, происходил в основном за счет клиентов, которые использовали свои сбережения, но количество таких клиентов уменьшается с каждой сделкой. Отсутствие доступного ипотечного кредитования и снижение реальных доходов населения являются основными причинами, которые в ближайшее время потянули рынок вниз, после того, как поддержка, оказанная краткосрочным спросом, пошла на спад, считают аналитики. По их мнению, с учетом традиционной летней стагнации на рынке недвижимости, тенденция к снижению на вторичном рынке жилья начнется с ранней осени текущего года.

Земля в Украине начала дорожать

Киев

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 1 по 15 августа 2010 года выросла на 0,13%, или 5 долл., – до 3987 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков выросла в Вышгородском районе на 0,07% (2 долл.) – до 3034 долл./сотка, Бородянском – на 0,17% (3 долл.) – до 1928 долл./сотка, Киево-Святошинском – на 0,08% (6 долл.) – до 6603 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,84% (13 долл.) – до 1504 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 0,19% (2 долл.) – до 1068 долл./сотка, Обуховском – на 0,17% (8 долл.) – до 4668 долл./сотка, Макаровском – на 0,12% (2 долл.) – до 1853 долл./сотка, Васильковском – на 0,13% (3 долл.) – до 2617 долл./сотка, Броварском – на 0,21% (6 долл.) – до 3039 долл./сотка, Белоцерковском – на 0,17% (2 долл.) – до 1210 долл./сотка, Иванковском – на 0,09% (1 долл.) – до 1104 долл./сотка.

При этом стоимость земли стабилизировалась в Барышевском районе – на уровне 1161 долл./сотка и Фастовском районе – на уровне 1177 долл./сотка.

Днепропетровская область

Средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство с 1 по 15 августа 2010 года выросла на 0,14%, или 4 долл., – до 2 616 долл. за сотку.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Днепропетровском районе области выросла на 0,14% (4 долл.) – до 2781 долл./сотка, в Новомосковском – выросла на 0,21% (3 долл.) – до 1239 долл./сотка, в Криничанском – выросла на 0,16% (2 долл.) – до 1048 долл./сотка, в Синельниковском – стабилизировалась на уровне 2837 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.

Одесская область

Средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство с 1 по 15 августа т.г. выросла на 0,03% (2 долл.) – до 6 475 долл. за сотку.

По информации компании, за указанный период стоимость земельных участков в Овидиопольском районе стабилизировалась на уровне 8244 долл./сотка, в Ильичевске – выросла на 0,06% (5 долл.) – до 8550 долл./сотка, в Коминтерновском районе – выросла на 0,06% (4 долл.) – до 6261 долл./сотка, в Беляевском – выросла на 0,08% (2 долл.) – до 2920 долл./сотка, в Белгород-Днестровском районе – выросла на 0,06% (3 долл.) – до 5694 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.

Харьковская область

Средняя стоимость земли в Харьковской области под коттеджное строительство с 1 по 15 августа 2010 года выросла на 0,08%, или 1 долл., – до 1 869 долл. за сотку.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Харьковском районе выросла на 0,08% (2 долл.) – до 1949 долл./сотка, Дергачевском – выросла на 0,07% (1 долл.) – до 1822 долл./сотка, Чугуевском – стабилизировалась на уровне 1067 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Львовская область

Средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство с 1 по 15 августа т.г. стабилизировалась на уровне 2513 долл. за сотку.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Пустомытовском районе выросла на 0,02% (1 долл.) – до 2955 долл./сотка, в Яворовском –стабилизировалась на уровне 1892 долл./сотка, в Жовковском – стабилизировалась на уровне 1346 долл./сотка, в Каменка-Бугском – стабилизировалась на уровне 1036 долл./сотка, в Городокском районе – стабилизировалась на уровне 1840 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.