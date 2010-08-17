В Украине жару сменят дожди...

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшие дни по всей территории страны пройдут дожди

Средняя дневная температура воздуха составит 23-28 градусов тепла в центре и на западе, 28-33 градуса выше нуля в восточных и южных регионах.

В Киеве и Киевской области в среду-четверг обещают дождь, местами грозы. Температура воздуха днем составит 23-28, ночью – 17-22 градуса тепла. Ветер западный, 5-10 м/с. В пятницу также пройдет дождь. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла, ночью столбик термометра покажет 11-16 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На западе страны в среду пройдет дождь, ночью местами грозы, в четверг-пятницу – без существенных осадков. Температура воздуха в среду-четверг днем составит 21-26, ночью – 9-14 градусов тепла. Ветер западный, 5-10 м/с. В пятницу термометр покажет 20-25 градусов днем и 10-15 – ночью. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В восточных регионах в среду без осадков, в четверг пройдет дождь, местами грозы, в пятницу также ожидается дождь. Завтра днем воздух здесь прогреется до 32-37, в четверг – до 27-32, в пятницу – до 25-30 градусов тепла. Ночная температура воздуха составит 17-22 градуса завтра-послезавтра и 14-19 – в пятницу. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.

На юге Украины завтра прогнозируется дождь, местами грозы, в четверг-пятницу осадков не предвидится. Дневная температура воздуха в среду-четверг составит 28-33, местами до +36, ночная – 18-23 градуса тепла. Ветер западный, 5-10 м/с. В пятницу днем воздух прогреется до 25-30, ночью термометр покажет 16-21 градус тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Крыму во вторник без осадков, в среду ожидается дождь, ночью местами грозы, в четверг – снова сухо. Температура воздуха завтра днем составит 32-37, в четверг – 29-34, в пятницу – 25-30 градусов тепла. Ночью столбик термометра покажет 18-23 градуса завтра-послезавтра и 17-22 – в пятницу. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.

В центральных областях завтра пройдут дожди, местами грозы. Днем воздух прогреется до 27-32, местами до +34, ночью – до 17-22 градусов тепла. В четверг без существенных осадков, дневная температура составит 24-29, ночная – 13-18 градусов тепла. В пятницу ночью пройдет дождь. Днем ожидается 22-27 градусов выше нуля, ночью – 11-16 градусов тепла. Ветер западный, 5-10 м/с.