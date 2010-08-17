Главное на 17 августа (вечер)

Кабинет министров Украины рассматривает возможность введения квоты в объеме 2,5 млн. тонн на экспорт пшеницы и ячменя до конца 2010 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе заседания в Министерстве аграрной политики Украины министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Кабинет министров предлагает до 2,7 млн. тонн (которые на сегодня уже экспортированы – УНИАН) отпустить 1 млн. тонн зерна, которое находится в порту, и плюс дать 2,5 млн. тонн квоты до нового года. Это без кукурузы, потому что мы ее не квотируем», - сообщил министр.

Он отметил, что указанные цифры уже согласованы с зернотрейдерами.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, вопрос введения квотирования экспорта зерна будет рассмотрен на заседании Кабмина в среду, 18 августа.

Министр отметил, что по балансу в т.г. Украина может экспортировать 19 тыс. тонн ржи, а на сегодня уже экспортировала 21 тыс. тонн. «Ячменя, по всем оптимистическим расчетам, - 2,422 млн. тонн, и пшеницы – 6 млн. тонн. И кукурузы 6 млн., при условии, что урожай будет 12,5 млн. тонн», - озвучил балансовые возможности экспорта Н.ПРИСЯЖНЮК, добавив, что с 1 июля (с начала маркетингового года) по 16 августа Украина уже экспортировала 2,69 млн. тонн, из них 1,1 млн. тонн пшеницы и 1,2 млн. тонн ячменя.

В Украине количество зарегистрированных безработных в июле 2010 года сократилось на 0,5%, или 1,9 тыс. человек, и на 1 августа т.г. составило 396,8 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с 1 января 2010 года уровень зарегистрированной безработицы в Украине сократился на 25%, или 129,9 тыс. человек (на 1 января т.г. – 526,7 тыс. человек).

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 августа 2010 года составил 1,4% от количества населения трудоспособного возраста, что на 0,5% меньше, чем на 1 января 2010 года.

Количество безработных, которые на 1 августа т.г. получали пособие по безработице, сократилось на 30% по сравнению с аналогичным показателем на 1 января т.г. и составило 289,6 тыс. человек.

Средняя сумма пособия по безработице с начала года увеличилось на 73,22 грн. – до 735,51 грн.

В Украине на 10 рабочих мест претендует 51 человек (на 1 января т.г. – 83 человека).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, при этом количество украинцев, состоящих на учете в Государственной службе занятости, с начала 2010 года сократилось на 24% – до 411,2 тыс. человек (на 1 июля 2010 года – 411,2 тыс. человек, на 1 января 2010 года – 545,6 тыс. человек).

На 1 августа 2010 года потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей составляла 81,2 тыс. человек (на 1 января 2010 года – 65,4 тыс. человек). В частности, на 1 июля т.г. потребность предприятий в работниках составляла 79,7 тыс. человек.

По состоянию на 16 августа текущего года предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) в среднем рассчитались за потребленный в период отопительного сезона 2009-2010 гг. газ на 77%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ в ходе селекторного совещания с регионами.

По его словам, за отопительный сезон предприятия ТКЭ потребили природного газа на 10 млрд. грн., уплатили - 7,7 млрд. грн. Задолженность за отопительный сезон составляет 2,3 млрд. грн.

Министр отметил, что с начала текущего года предприятия ТКЭ потребили природного газа на сумму 6,5 млрд. грн., уплатили 5,9 млрд. грн., в том числе за текущее потребление - 4 млрд. грн., с учетом задолженности за газ, потребленный в предыдущих периодах, – 1,8 млрд. грн.

Ю.ХИВРИЧ уточнил, что средний по Украине уровень расчета за газ составляет 63%, общий уровень оплат за январь-август текущего года составляет 91%.

При этом на протяжении июля задолженность предприятий ТКЭ за потребленный в этом году газ уменьшилась на 147,1 млн. грн., общая задолженность уменьшилась на 139,5 млн. грн.

Министр отметил, что наибольший объем общей задолженности за газ имеют предприятия Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Одесской, Ровенской, Львовской, Житомирской областей и Крыма.

Задолженность предприятий ТКЭ за газ в текущем году составляет 2,4 млрд. грн., общая задолженность за период 2000-2010 гг. – 5,6 млрд. грн.

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшие дни по всей территории страны пройдут дожди

Средняя дневная температура воздуха составит 23-28 градусов тепла в центре и на западе, 28-33 градуса выше нуля в восточных и южных регионах.

В Киеве и Киевской области в среду-четверг обещают дождь, местами грозы. Температура воздуха днем составит 23-28, ночью – 17-22 градуса тепла. Ветер западный, 5-10 м/с. В пятницу также пройдет дождь. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла, ночью столбик термометра покажет 11-16 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На западе страны в среду пройдет дождь, ночью местами грозы, в четверг-пятницу – без существенных осадков. Температура воздуха в среду-четверг днем составит 21-26, ночью – 9-14 градусов тепла. Ветер западный, 5-10 м/с. В пятницу термометр покажет 20-25 градусов днем и 10-15 – ночью. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В восточных регионах в среду без осадков, в четверг пройдет дождь, местами грозы, в пятницу также ожидается дождь. Завтра днем воздух здесь прогреется до 32-37, в четверг – до 27-32, в пятницу – до 25-30 градусов тепла. Ночная температура воздуха составит 17-22 градуса завтра-послезавтра и 14-19 – в пятницу. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.

На юге Украины завтра прогнозируется дождь, местами грозы, в четверг-пятницу осадков не предвидится. Дневная температура воздуха в среду-четверг составит 28-33, местами до +36, ночная – 18-23 градуса тепла. Ветер западный, 5-10 м/с. В пятницу днем воздух прогреется до 25-30, ночью термометр покажет 16-21 градус тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Крыму во вторник без осадков, в среду ожидается дождь, ночью местами грозы, в четверг – снова сухо. Температура воздуха завтра днем составит 32-37, в четверг – 29-34, в пятницу – 25-30 градусов тепла. Ночью столбик термометра покажет 18-23 градуса завтра-послезавтра и 17-22 – в пятницу. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.

В центральных областях завтра пройдут дожди, местами грозы. Днем воздух прогреется до 27-32, местами до +34, ночью – до 17-22 градусов тепла. В четверг без существенных осадков, дневная температура составит 24-29, ночная – 13-18 градусов тепла. В пятницу ночью пройдет дождь. Днем ожидается 22-27 градусов выше нуля, ночью – 11-16 градусов тепла. Ветер западный, 5-10 м/с.

(УНИАН)