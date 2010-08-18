Первые итоги жаркого лета для России

Потери российской экономики от аномальной жары, засухи и лесных пожаров можно условно разделить на краткосрочные и долгосрочные, сообщает РИА Новости.

Первые - недобор урожая, тушение пожаров и строительство домов для погорельцев - эксперты уже оценивают в сумму от 7 до 15 миллиардов долларов; власти принимают меры по обузданию цен на продовольствие, а в перспективе планируют развивать биржевую торговлю зерном.

К долгосрочным последствиям можно отнести грядущие перемены в сельхозстраховании, а также восстановление сгоревших стратегических объектов и лесов. Ущерб экологии и здоровью граждан пока оценить сложно, но уже ясно, что он может быть весьма значительным.

Катализатор инфляции

Первое "воплощенное в цифрах" негативное макроэкономическое последствие природных аномалий - зафиксированный Росстатом скачок инфляции в начале августа. За неделю с 3 по 9 августа она ускорилась до 0,2%, тогда как до этого в течение нескольких месяцев недельный рост потребительских цен не превышал 0,1%. Как и следовало ожидать, ударными темпами подорожали мука, крупы и хлеб. С начала года инфляция составила 5,0%.

По мнению аналитиков, речь идет о преждевременном начале инфляционного подъема во втором полугодии - ранее ценового скачка ожидали лишь осенью, но засуха и плохие виды на урожай внесли свои коррективы. Это означает, что экономическим властям придется распрощаться с надеждой на традиционную для конца лета плодоовощную дефляцию, а также с планами удержать годовой рост потребительских цен в рамках 6-7%. Аналитики оценивают инфляцию по итогам года минимум в 8%.

Для инфляции во втором полугодии есть основания, в частности увеличение темпов роста денежного предложения с начала года и восстановление розничных продаж, поэтому засуха лишь станет ее катализатором.

В ценовую политику компаний может вмешаться государство - административных рычагов для этого достаточно, а президент Дмитрий Медведев публично заявил, что для роста цен на хлеб оснований нет. Обуздать тех, кто накручивает цены, взялась Генпрокуратура совместно с ФАС - они будут изучать ситуацию на рынке зерна и изделий из него.

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев отметил, что в ряде случаев имел место сговор компаний и местных властей - последние "придерживали" продукты в своих регионах и муниципалитетах. Штрафы за нарушение закона о защите конкуренции составляют от 1 до 15% годового оборота компаний, уже возбуждены десятки дел, а в перспективе их будет значительно больше, заверил Артемьев.

Удар по зерновым рынкам

Одна из причин, по которой спекулянты могут пытаться "придержать" зерно, - желание заработать на его продаже. В России экспорт зерна официально запрещен с 15 августа по 31 декабря текущего года, и власти заверяют, что никакого изменения сроков не будет, однако, как говорят, надежда умирает последней.

Россия входит в тройку мировых лидеров по экспорту зерна, поэтому решение об эмбарго вызвало скачок цен на него на мировых биржах до двухлетних максимумов. Россию, временно вышедшую из "зерновой игры", смогут заменить США - по оценке экспертов, запасы пшеницы там сейчас выше, чем на момент стремительного роста цен в 2008 году. Крупнейший в мире импортер пшеницы - Египет - уже договорился с США и ЕС о поставках 250 тысяч тонн этого зерна, а Всемирный банк призвал других экспортеров не следовать примеру России.

Российские власти объясняют введение "зернового эмбарго" необходимостью предотвратить дефицит и подорожание зерна внутри страны. Предварительная оценка потерь от засухи показала, что всего в текущем году "сгорело" около четверти российских посевов, пострадали 28 регионов. Последний на данный момент прогноз по урожаю-2010 составляет около 60 миллионов тонн, тогда как в прошлом году удалось собрать 97 миллионов тонн зерна. Внутренние потребности при этом - почти 80 миллионов тонн, но благодаря накопленным запасам в этом году зерна России хватит.

Государство позаботится и о поддержке пострадавших от неурожая хозяйств. Регионы обратились в Минфин РФ за бюджетными кредитами на сумму 53,5 миллиарда рублей, более четверти от этой суммы они уже получили. Также ведется работа по пролонгации банкирами ранее взятых аграриями займов. Всего объем федеральной помощи сельхозпроизводителям составит 35 миллиардов рублей, не считая денег из регионов.

Компаниям, рискующим из-за временного запрета на экспорт зерна получить судебные иски от зарубежных партнеров, обещана юридическая поддержка. А в будущем экспортерам, возможно, придется целиком перейти на биржевые торги. Чтобы убрать с рынка зерна "накручивающих" цены посредников, ФАС предлагает обязать экспортеров зерна продавать свои контракты исключительно на российских биржах. Там же, возможно, будут реализовывать не менее 15% от внутрироссийских контрактов.

Новых бирж для этого создавать не собираются, но правила биржевой торговли зерном придется прописать более четко. Идею ФАС по выводу на биржу значительных объемов зерна уже поддержал премьер-министр РФ Владимир Путин.

Отдельная проблема - корма: пострадавшие регионы смогут обеспечить себя ими лишь на треть, а из-за сокращения объемов фуражного зерна снизится производство мясной и молочной продукции, которую придется импортировать. Это может привести к росту цен на мясо и молоко, считают эксперты. До конца года на российском рынке будет наблюдаться переизбыток предложения свинины и говядины, поэтому они продолжат дешеветь, а вот во втором квартале следующего года возможен резкий скачок цен.

Потери по осени считают

Официальных оценок убытков экономики РФ от погодных катаклизмов пока нет, однако опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что уже видимые сейчас прямые потери могут составить от 7 до 15 миллиардов долларов, причем основная их часть придется на АПК. Особо пострадают регионы центра России, Поволжья, Южного Урала, а в целом с учетом снижения продаж сельхозоборудования убытки сектора составят 5-7 миллиардов долларов, а выручка предприятий сократится примерно на четверть.

По сравнению с этим ущерб от пожаров сравнительно невелик - по предварительным расчетам, Минобороны затратило на их тушение 350 миллионов рублей, строительство почти 2 тысяч новых домов взамен сгоревших обойдется в сумму порядка 5 миллиардов рублей. Среди вероятных жертв смога от пожаров эксперты называют индустрию туризма и авиаперевозок - она может недосчитаться до 3 миллиардов рублей, а организаторы мероприятий на открытом воздухе и рестораторы - до 1 миллиарда рублей.

Также они ожидают замедления темпов роста экономики на фоне природных катаклизмов, но оценить его степень можно будет лишь после выхода статданных по третьему кварталу. Глобальных последствий ждать не следует, поскольку основную роль в формировании ВВП РФ играют сырьевые секторы, а они не пострадали. В целом природный фактор будет стоить ВВП не более 1-1,5 процентных пунктов, полагают аналитики.

Однако эксперты уверены, что пока выделения дополнительных денег из бюджета не потребуется, а кое-какие потери можно компенсировать. Например, хранение зерна в интервенционном фонде стоит 1 миллиард рублей в месяц, если его реализуют, эта сумма будет сэкономлена, а вырученные деньги пойдут в бюджет. Некоторые неблагоприятные последствия для экономики будут компенсированы за счет роста потребления других товаров, например, электроэнергии.

К потерям экономики следует отнести и упущенную выгоду от экспорта зерна - вместо обычных 20 и более миллионов тонн Россия в этом сельскохозяйственном году сможет продать за рубеж лишь 2-4,5 миллиона тонн. А производители, до введения эмбарго заключившие контракты на поставку, могут столкнуться с судебными исками. Впрочем, президент РФ уже поручил правительству защитить российских поставщиков зерна, создав необходимые юридические доказательства того, что они не выполнили обязательства из-за форс-мажора.