В российскую столицу, несмотря на успехи в борьбе с опустошительными природными пожарами, вернулся смог. По данным МЧС, вокруг Сарова, где расположен ядерный центр, ситуация с пожарами стабилизировалась, сообщает Немецкая волна

Несмотря на новые успехи спасателей в борьбе с опустошительными пожарами в России, в Москву вернулся смог, сообщает во вторник, 17 августа, агентство DAPD. По данным МЧС, площадь возгорания за сутки удалось сократить вдвое – до 3 тысяч гектаров, однако к востоку и югу от Москвы продолжают полыхать 14 пожаров. В результате утром во вторник большую часть российской столицы вновь окутал смог.

По сообщению "Мосэкомониторинга", концентрация угарного газа в воздухе находится на грани допустимого. В то же время концентрация углеводородов вдвое превышает допустимый предел. Специалисты полагают, что в течение дня ветер изменит направление, и ситуация в Москве улучшится.

Ситуация в Сарове стабилизировалась

Между тем ситуация с природным пожаром в окрестностях Сарова в Нижегородской области, где расположен Федеральный ядерный центр, стабилизировалась. В связи с этим планируется поэтапный вывод военных, которые были заняты на тушении огня.

В результате природных пожаров, начавшихся в условиях самой сильной жары в России за последние 130 лет, погибли более 50 человек. Жертвы смога в этой статистике не учитываются. Разрушено более 2 тысяч жилых домов, более 6 тысяч человек обратились за экстренной помощью к психологам.