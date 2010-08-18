На смену дикой жаре придут ураганы

Жара, которая на месяц с лишним перевернула нам весь быт, окончательно ушла в прошлое. Что она успела натворить, и что придет ей на смену?

Нас с вами можно поздравить: испытание жарой, ставшее сквозной темой чуть ли не всех разговоров, наконец-то пройдено. Ему уже можно посмотреть вслед и подсчитать убытки. Можно даже помечтать, как лет через «надцать» мы будем судачить холодной зимой: «А помнишь, какое пекло в 2010-м стояло? Как девушки в бикини по улицам ходили, но мужикам было не до них?» В общем, прощай, жара, надеемся увидеться не скоро, пишет Газета по-киевски.

До конца года теплее +35 уже не будет

Виновник наших мучений – блокирующий антициклон, два месяца стоявший над европейской частью России и обдувавший нас горячим воздухом с Ближнего Востока, – наконец-то разрушается под давлением холодных циклонов с Запада и Севера.

Что позволило ему столько продержаться и вернется ли он следующим летом, метеорологи обещают разобраться разве что к концу года. Пока они лишь отмечают, что наш регион ничего подобного до сих пор не переносил, и уверены, что в этом сезоне никаких причин для такой жары больше не будет.

– К концу недели, 21–22 августа, погода будет просто замечательной: температура снизится до +20, +23 градуса днем, – говорит Зоя Олейник, ведущий синоптик Украинского гидрометцентра. – Потом может снова потеплеть, но на один-два дня и не выше +30: скорее, это будет +26, +28. Так или иначе, выше +35 в этом году температуре уже не подняться.

После шквальных ветров начнется обыкновенный август

У смены антициклона на циклон есть и не совсем приятные последствия: так, под Санкт-Петербургом, Псковом и Новгородом уже бушуют ураганы, падают деревья, а десятки тысяч жителей сидят без света. Киеву на 18–19 августа тоже предрекли грозы и шквальный ветер, объявили штормовое предупреждение. Правда, синоптики надеются, что скорость ветра не превысит 17–22 метра в секунду. Возможен дождь и 20-го. Остаток же лета ничем экстремальным – ни затяжными дождями, ни холодом – удивить нас не должен: как считает Зоя Олейник, это будет самый обыкновенный конец августа.

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